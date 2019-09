Όλα όσα θα δούμε τη νέα σεζόν στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Ομάδα C. for Circus – Θάνος Μικρούτσικος

Η Μωβ Ομπρέλα λειτουργεί ως ιντερμέδιο ανάμεσα στο Καπλάνι της βιτρίνας και στο Μεγάλο περίπατο του Πέτρου. Τα τρία βιβλία μαζί μπορούν να θεωρηθούν μια τριλογία, γιατί αναβιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα των παιδιών, από την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά ως την Απελευθέρωση, και αναδεικνύουν τη στάση τους απέναντι στις καταστάσεις που βιώνουν. Η παράσταση παρουσιάστηκε πέρυσι για πρώτη φορά στο Καμπέρειο Θέατρο στα Γιάννενα, σε παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. Κέρδισε από την πρώτη στιγμή την αγάπη των παιδιών με συνεχείς sold out παραστάσεις. Πάνω από 10.500 παιδιά και εκπαιδευτικοί «πέταξαν» με τη Μωβ Ομπρέλα.

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Νίνα Δραγώνα, Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, Δημήτρης Διακοσάββας, Στέλλα Ράπτη, Γιάννης Ασκάρογλου, Έλιο Φοίβος Μπέικο, Χρήστος Χριστόπουλος, Κωνσταντίνα Εμμανουήλ.

Πρεμιέρα:12 Οκτωβρίου 2019.

Bios Main

«Ο θείος Βάνιας» του Τσέχωφ

Μετά την περσινή επιτυχία, ο Θείος Βάνιας σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη εντάσσεται στο ρεπερτόριο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου και παρουσιάζεται στο BIOS από 2 Οκτωβρίου.

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ανθή Ευστρατιάδου, Βασίλης Καραμπούλας, Σύρμω Κεκέ, Κώστας Κουτσολέλος, Ασπασία Κράλλη, Μαρία Μαγκανάρη, Δημήτρης Ντάσκας, Γιωργής Τσαμπουράκης.



«Το δαχτυλίδι της μάνας» του Γιάννη Καμπύση

Μετά τις sold out παραστάσεις τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για δύο συνεχόμενες χρονιές, οι C. for Circus επιστρέφουν με Το δαχτυλίδι της μάνας σε σκηνοθεσία Παύλου Παυλίδη, για τρίτη χρονιά, από τις 14 Οκτωβρίου στο BIOS.

Tempus Verum

«Επιθεωρητής»

Ο Επιθεωρητής, η παράσταση του Γιώργου Παπαγεωργίου βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Ν. Γκόγκολ, μετά την περσινή της επιτυχία, έρχεται στο Tempus Verum-Εν Αθήναις.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Διακοπαναγιώτου, Θανάσης Ζερίτης, Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία Πετεβή, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Γιάννης Λατουσάκης.

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

«Ο Γλάρος» του Τσέχωφ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος

Διανομή:

Σόριν: Θανάσης Μιχαηλίδης

Αρκάντινα: Γιώτα Φέστα

Τριγκόριν: Γιώργος Βεργούλης

Τρέπλιεφ: Γκαλ Α. Ρομπίσα

Νίνα: Χρυσή Μπαχτσεβάνη

Σαμράγιεφ: Στέλιος Νίνης

Πωλίνα: Ζωή Ιωαννίδη

Ντόρν: Αρτέμης Χαραλαμπίδης

16.10.2019 – 18.01.2020.

«Ρίττερ, Ντένε Φος» του Τόμας Μπέρνχαρντ