Orin O'Brien: Ένα Όσκαρ για το μοναδικό κορίτσι στην ορχήστρα

Τον τελευταίο καιρό, έγινε ιδιαίτερα γνωστή και στο νεότερο κοινό, χάρη στο ντοκιμαντέρ του Netflix «The Only Girl in the Orchestra», σε σκηνοθεσία της ανιψιάς της Molly O’Brien, που έκανε πρεμιέρα στις 4 Δεκεμβρίου 2024 και απέσπασε υποψηφιότητα στα φετινά Όσκαρ.