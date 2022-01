Περισσότερες από 20 νέες κορεάτικες σειρές και ταινίες το 2022 στο Netflix

Μεταξύ των νέων παραγωγών είναι η πολυαναμενόμενη σειρά «All Of Us Are Dead» με ζόμπι, η οποία θα είναι η πρώτη που θα κάνει την πρεμιέρα στις 28 Ιανουαρίου.

Άλλες σειρές είναι οι «Forecasting Love and Weather», «Juvenile Justice», «Tomorrow», «The Sound Of Magic», «Remarriage and Desires», «The Accidental Narco», «Somebody», «The Fabulous», «Love to Hate You» και «Black Knight».

Παράλληλα ο πρωταγωνιστής της νέας νοτιοκορεάτικης σειράς τρόμου «Hellbound», Α Ιν Γιου, θα παίξει στην ταινία δράσης και μεγάλο blockbuster, «Seoul Vibe». Στο ρόστερ των νοτιοκορεατικών ταινιών του Netflix περιλαμβάνονται επίσης τα «Love and Leashes», το γεμάτο δράση «Carter», το sci-fi «Jung_E», το «20th Century Girl» και το «Yaksha: Ruthless Operations».

Ενώ, οι Celeb Five, μια ομάδα κοριτσιών που απαρτίζεται από γυναίκες κωμικούς θα έχουν τη δική τους σειρά ριάλιτι, το «Celeb Five: Behind The Curtain».

Τα μεγάλα νέα έρχονται αφότου ο αντιπρόεδρος Περιεχομένου του Netflix Κορέας, Ντον Κανγκ, ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα δεν θα «μειώσει» τις επενδύσεις της σε κορεατικό περιεχόμενο, καθώς πρέπει να «ακολουθήσει» τους ανταγωνιστές της.

Με πληροφορίες από NME