Πέθανε η Ρομπέρτα Φλακ, τραγουδίστρια του υπέροχου Killing Me Softly

Η Ρομπέρτα Φλακ στη σκηνή του Park West Auditorium, Σικάγο, 30 Μαρτίου 1981. (Photo by Paul Natkin/Getty Images) Paul Natkin via Getty Images

Η Roberta Flack, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια που ερμήνευσε τραγούδια που αγαπήθηκαν, με πιο διάσημο το Killing Me Softly With His Song, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

«Είμαστε συντετριμμένοι που η σπουδαία Roberta Flack έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, 24 Φεβρουαρίου 2025», αναφέρεται σε δήλωση του εκπροσώπου της.

«Πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Η Roberta έσπασε όρια και ρεκόρ. Ήταν επίσης μια επιτυχημένη δασκάλα».

Η Φλακ γεννήθηκε το 1937 στο Black Mountain της Βόρειας Καρολίνας, από γονείς μουσικούς. Η μητέρα της Irene έπαιζε εκκλησιαστικό όργανο για τη χορωδία, που σημαίνει ότι η Φλακ μυήθηκε από νωρίς στη θρησκευτική και κλασική μουσική. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο σε ηλικία εννέα ετών και στα 15 της έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο Howard για να σπουδάσει μουσική με πλήρη υποτροφία, μια από τις νεότερες φοιτήτριες που έγιναν δεκτές στην ιστορία της σχολής.

Με την αποφοίτηση της σε ηλικία 19 ετών κι ενώ ανέλαβε μια θέση εκπαιδευτικού στη Βόρεια Καρολίνα, ονειρευόταν να γίνει τραγουδίστρια όπερας. Παράλληλα με τη δουλειά της, άρχισε να εμφανίζεται τα βράδια και τα Σαββτοκύριακα σε nightclub, συνδυάζοντας στην ερμηνεία της στοιχεία κλασικής μουσικής, μπλουζ, φολκ, Motown και ποπ.

Το ταλέντο της της αναγνωρίστηκε και άρχισε τις τακτικές εμφανίσεις σε χώρους σε όλη την Ουάσινγκτον και το 1968, residency στο Mr Henry’s Restaurant, οπότε και εγκατέλειψε τη διδασκαλία.

Γνωρίστηκε με τον πιανίστα και τραγουδιστή της soul jazz Les McCann, ο οποίος με τη σειρά του τη σύστησε στην Atlantic Records. Στις αρχές του 1969 ηχογράφησε το πρώτο της άλμπουμ της «First Take», σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε 10 ώρες.

Έπρεπε να φτάσει το 1971, ωστόσο, και μια θέση στο soundtrack της ταινίας Play Misty for Me του Κλιντ Ίστγουντ, για να γίνει η διασκευή της στη folk μπαλάντα του Ewan MacColl «The First Time Ever I Saw Your Face» η πρώτη της μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ. Έμεινε έξι εβδομάδες στο Νο 1 το 1972, κερδίζοντας ένα βραβείο Grammy για δίσκο της χρονιάς το 1973.