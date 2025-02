Πέθανε ο Τομ Ρόμπινς - Ο αντισυμβατικός συγγραφέας της αμερικανικής αντικουλτούρας

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών, ο Τομ Ρόμπινς , ο αντισυμβατικός συγγραφέας που γοήτευσε εκατομμύρια αναγνώστες με τις ιστορίες του, όπως το « Even Cowgirls Get the Blues » (Ακόμα και οι Καουμπόισσες Μελαγχολούν) -που μεταφέρθηκε στο σινεμά με πρωταγωνίστρια την Ούμα Θέρμαν το 1993- και το « Jitterbug Perfume » (Το Άρωμα του Ονείρου).

Είχε πει ότι υπαγόρευε ιστορίες στη μητέρα του σε ηλικία πέντε ετών και ανέπτυξε περαιτέρω τις συγγραφικές του δεξιότητες στο Πανεπιστήμιο Washington and Lee στη Βιρτζίνια - το οποίο παράτησε λόγω πειθαρχικών προβλημάτων- δουλεύοντας στη σχολική εφημερίδα με τον Tom Wolfe, ο οποίος θα έγραφε στη συνέχεια τα βιβλία The Right Stuff και The Electric Kool-Aid Acid Test.