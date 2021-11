Πώς να χρησιμοποιήσουμε το κινητό για να χάσουμε βάρος και για καλύτερη φυσική κατάσταση

Μέτρηση της φυσικής δραστηριότητας με φορητές συσκευές

Η πιο πρόσφατη εκδοχή των παλμογράφων περιλαμβάνει την τεχνολογία με οπτικά ηλεκτρόδια (smart watches) τα οποία τοποθετούνται στον καρπό για την μέτρηση της καρδιακής συχνότητας χωρίς την παρουσία της ζώνης η οποία όμως δυστυχώς δεν έχει μέχρι τώρα την ίδια αξιοπιστία (K. H. C. Li et al., 2019; R. T. Li et al., 2016; Pevnick et al., 2018). Η χρήση αυτών των ρολογιών δυστυχώς δεν έχει το ίδιο καλά αποτελέσματα ιδιαίτερα κατά την άσκηση όπου δημιουργούνται παράσιτα από την κίνηση του ασκούμενου. Οι αισθητήρες είτε του καρπού είτε της ζώνης συνδέονται τηλεμετρικά με ένα ειδικό ρολόι για τον υπολογισμό των καρδιακών παλμών ή με το κινητό τηλέφωνο.