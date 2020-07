Πόσο πιθανή είναι μια σύγκρουση Τουρκίας- Αιγύπτου στη Λιβύη

KHALED DESOUKI via Getty Images

Σύμφωνα με το The Arab Weekly, τα αεροσκάφη που χτύπησαν τις τουρκικές δυνάμεις στην αλ Ουατίγια ήταν γαλλικής κατασκευής, πιθανότατα Rafale. Στην περιοχή οι αεροπορίες που χρησιμοποιούν τον τύπο είναι η γαλλική και η αιγυπτιακή, και ως εκ τούτου φαντάζει πιθανότερο την επίθεση να πραγματοποίησαν οι Αιγύπτιοι.