Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί στην σκηνή μετά από 23 χρόνια

Εικοσιτρία χρόνια μετά τον γάμο τους, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο σύζυγος της Μάθιου Μπρόντερικ, θα βρεθούν και πάλι μαζί στην θεατρική σκηνή του Μπρόντγουεϊ, στο έργο του Νιλ Σάιμον, «Plaza Suite».

Τελευταία τους κοινή εμφάνιση στο σανίδι στο Μπρόντγουεϊ ήταν το 1996 και το «How to Succeed in Business Without Really Trying», ένα χρόνο πριν παντρευτούν.

Μιλώντας για την επικείμενη συνεργασία τους, η Πάρκερ ανέφερε, πως κατ′ επανάληψη τους έχει τεθεί το ερώτημα, της συνεργασίας.

«Υπάρχουν πρακτικοί και προσωπικοί λόγοι. Οι πρακτικοί έχουν να κάνουν με το γεγονός, ότι δεν υπήρχε λόγος να το κάνουμε. Είμαστε και οι δύο ευχαριστημένοι που δουλεύουμε χωριστά. Το προσωπικό κομμάτι σχετίζεται αποκλειστικά με τα παιδιά και το ποιός θα είναι σπίτι, όπως και τις απαιτήσεις του θεάτρου σε σχέση με την τηλεόραση και το σινεμά».

«Θα είναι δύσκολο το πρόγραμμα μας, καθώς σπάνια δουλεύουμε συγχρόνως», υποστηρίζει ο Μπρόντερικ.

Να σημειωθεί πως Μάθιου Μπρόντερικ και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχουν τρία παιδιά, έναν γιο 17 ετών και δύο δίδυμα κορίτσια ηλικίας 10 ετών.

Το έργο ανεβαίνει στο Θέατρο Χάντσον της Νέας Υόρκης, στις 13 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από το CNN.com και την The Wall Street Journal