Τα βραβεία του 45oυ Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το βραβείο σκηνοθεσίας Τώνια Μαρκετάκη απέσπασε η ευφάνταστη ταινία « Kiddo » του Μιχάλη Κίμωνα (που απέσπασε και τα βραβεία μακιγιάζ και σκηνογραφίας) ενώ με το βραβείο σεναρίου τιμήθηκε η αυτοαναφορική ταινία « Tokakis ή What’s My Name » του ηθοποιού Θάνου Τοκάκη (ο οποίος κέρδισε και το βραβείο ενδυματολογίας). Το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας πήγε στην ηθοποιό Νιόβη Χαραλάμπους για την τολμηρή ερμηνεία της στην ταινία «Δάφνη» της Τώνιας Μισιαλή, ενώ ο « Θρόνος του Ξέρξη » της Εύης Καλογηροπούλου απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής.

Το Grand Prix, τη μεγάλη διάκριση του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος, απέσπασε η ταινία « Techno, mama » του Σαούλιους Μπαραντίσκας (Λιθουανία) που, όπως υπογράμμισε ο Βασίλης Κεκάτος , πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, «κάνει ακόμα την καρδιά μου να χτυπάει από τότε που την είδα». Το βραβείο σκηνοθεσίας κέρδισε ο φινλανδός ’ Ανσιι Κασιτόνι για το ευρηματικό φιλμ του «The Saboteur,» ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως στο Διεθνές Τμήμα τιμήθηκε με το βραβείο Νοτιοανατολικής Ευρώπης η ταινία του έλληνα Θανάση Τρουμπούκη « Under the Lake » που απέσπασε επίσης το βραβείο FIPRESCI, αλλά και το βραβείο ανάπτυξης -Onassis Film Development Grant.

Η ταινία «On the edge» του Ματέο Σάντερς (Αυστρία) απέσπασε το Grand Prix του Διεθνούς Σπουδαστικού, αλλά και το βραβείο «Ανθρώπινες αξίες» της Βουλής των Ελλήνων, ενώ το Πράσινο Βραβείο της Δράμας (Short and Green) πήγε στην ταινία «Απολιθωμένοι κήποι» του Aλί Καμπάρ από την Τουρκία. Με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων ASIFA HELLAS – ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ τιμήθηκε η ταινία «A Garbage Man» της Λορ Γκονκάλβες από την Πορτογαλία.