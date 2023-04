Πρόσφατες έρευνες, είπαν, δείχνουν ότι τα μοντέλα γλώσσας έχουν δυσκολίες στη διαχείριση συγκεκριμένων εννοιών, όπως οι αρνητικές φράσεις. Ένα παράδειγμα είναι το «τι δεν είναι παράδειγμα λαχανικού» (what is not an example of a vegetable). Οι εντυπωσιακές δυνατότητες του ChatGPT στη χρήση φυσικής γλώσσας κάνει τους χρήστες να το εμπιστεύονται, ωστόσο κάνει λάθη και, σύμφωνα με τους δύο ερευνητές, δυσκολεύεται όταν προσπαθεί να εξηγήσει λανθασμένους ισχυρισμούς. Ακόμα και ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, στην οποία υπάγεται το ChatGPT, παραδέχεται πως είναι «απίστευτα περιορισμένο» μα αρκετά καλό σε κάποια πράγματα ώστε να δημιουργεί μια παραπλανητική εντύπωση «μεγαλείου».