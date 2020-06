Τέσσερα νέα έργα στο «Enter» του Ιδρύματος Ωνάση

Ο Ιωάννης Μανταφούνης, στο Can I take you to the bridge beyond the scene, χορεύει στις 5 τα ξημερώματα, στις γέφυρες της Γενεύης, ωσάν άλλος James Brown. Μόνος, στήνει έναν ξέφρενο χορό, αποτίνοντας φόρο τιμής στο στυλ του «βασιλιά της soul», με μόνη συντροφιά το βλέμμα του κάμεραμαν που τον ακολουθεί, γραπωμένο πάνω του, αλλά σε απόσταση ασφαλείας.