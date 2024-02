Τι διαβάζουμε τώρα: Πέντε νέα βιβλία ξένης λογοτεχνίας

LeoPatrizi via Getty Images

LeoPatrizi via Getty Images

«Το Νησί των Χαμένων Δέντρων» της Ελίφ Σαφάκ (εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Άννα Παπασταύρου)

Το μυθιστόρημα της Σαφάκ δείχνει πώς οι ιστορίες των προγόνων μας μπορούν να φτάσουν σ′ εμάς έμμεσα, ασυνείδητα… Η Σαφάκ έχει ξεκάθαρη αντίληψη για το πόσο δύσκολο είναι να γεφυρώσουμε τα χάσματα μέσα στις ίδιες μας τις οικογένειες. The New York Times Book Review.

«Το λεξικό των χαμένων λέξεων» της Pip Williams (εκδόσεις Κλειδάριθμος, Μετάφραση Λένια Μαζαράκη)

«Ατέλειωτη δίψα» της Ρέιβεν Λεϊλάνι (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Νίνα Μπούρη)

Το βιβλίο πρωτoκυκλοφόρησε το 2020 και έχει ήδη μεταφραστεί στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά και στα γερμανικά. Απέσπασε το βραβείο μυθιστορήματος του λογοτεχνικού περιοδικού Kirkus Reviews, το βραβείο πρώτου μυθιστορήματος του Center for Fiction και το βραβείο John Leonard που αθλοθετείται από το National Book Critics Circle Awards. Την ίδια χρονιά μπήκε στη λίστα των τιμηθέντων του προγράμματος 5 Under 35 του Εθνικού Ιδρύματος Βιβλίου των ΗΠΑ (National Book Foundation), μιας σημαντικής ετήσιας διάκρισης για πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς κάτω των τριάντα πέντε ετών απ’ όλο τον κόσμο. Το 2021 η Λεϊλάνι τιμήθηκε με το βραβείο Dylan Thomas που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Σουόνσι, καθώς και με το βραβείο VCU Cabell First Novelist Award του Κοινοπολιτειακού Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια.