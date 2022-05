Το Φεστιβάλ των Καννών σηκώνει αυλαία: Στη Γαλλική Ριβιέρα μέσα από 10 φωτογραφίες

Για τον Χρυσό Φοίνικα θα διαγωνιστούν μεταξύ άλλων ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ -«Crimes of the future» με τον Βίγκο Μόρτενσεν την Κρίστεν Στιούαρτ και τη Λεά Σεϊντού, που γυρίστηκε στην Αθήνα με Έλληνες συμπαραγωγούς- ο Τζέιμς Γκρέι -«Armaggedon Time» με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Οσκαρ Άιζακ-, όπως και πέντε κινηματογραφιστές που έχουν λάβει ήδη το μεγαλύτερο βραβείο του φεστιβάλ διεκδικούν και πάλι τον Χρυσό Φοίνικα: οι Βέλγοι Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν («Rosetta») με το «Tori et Lokita», o Σουηδός Ρούμπεν Έστλουντ με το «Triangle of Sadness», επίσης με Έλληνες συμπαραγωγούς, ο Ιάπωνας Χιροκάζου Κόρε-έντα («Κλέφτες καταστημάτων») με το «Broker» και ο Ρουμάνος Κριστιάν Μουνγκίου («Τέσσερις μήνες, τρεις εβδομάδες, δύο ημέρες») με την τελευταία του ταινία, «RMN».