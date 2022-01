«Το “Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη” συναντά την “Άβυσσο”»: Κούρσα για βυθισμένο F-35

via Associated Press

via Associated Press Φωτογραφία αρχείου

Nguyen Huy Kham via Reuters

Nguyen Huy Kham via Reuters

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν όλη τη Θάλασσα Νότιας Κίνας και έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αρνούμενη να αναγνωρίσει απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ στη Χάγη το 2016 σύμφωνα με την οποία δεν έχει νομική βάση. Ειδικοί σε θέματα εθνικής ασφαλείας λένε ότι οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις θα ήθελαν πολύ να «βάλουν χέρι» στο μαχητικό, και ένα αμερικανικό σκάφος ανασύρσεων φαίνεται να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 10 ημερών από τον χώρο της συντριβής.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του BBC, η Άμπι Όστεν, σύμβουλος αμυντικών θεμάτων, πρώην σύμβουλος στο γενικό επιτελείο των ΗΠΑ και διπλωμάτις σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, σημειώνει πως πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά δεδομένου ότι η μπαταρία του μαύρου κουτιού θα εξαντληθεί νωρίτερα, καθιστώντας ακόμα δυσκολότερο τον εντοπισμό του μαχητικού. «Είναι ζωτικής σημασίας να το ανακτήσουν οι ΗΠΑ» λέει σχετικά. «Το F-35 είναι βασικά σαν ένας ιπτάμενος υπολογιστής. Είναι σχεδιασμένο να συνδέεται με άλλες δυνάμεις- αυτό που η Πολεμική Αεροπορία χαρακτηρίζει “σύνδεση αισθητήρων με πυροβολητές” (linking sensors to shooters)». Η Κίνα δεν διαθέτει τέτοια τεχνολογία, οπότε εάν έβρισκε πρώτη το σκάφος θα αποκτούσε τη δυνατότητα για ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. «Εάν μπορέσουν να βάλουν χέρι στις δυνατότητες δικτύωσης του F-35, αυτό πρακτικά υπονομεύει την όλη φιλοσοφία» προσθέτει η Όστεν. Ερωτηθείσα εάν όλη η υπόθεση θυμίζει κάτι από Ψυχρό Πόλεμο, αναφέρεται σε δύο γνωστές κινηματογραφικές ταινίες: «Βασικά έχουμε το “Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη” να συναντά την “Άβυσσο”».

Κατά τον Μπράις Μπάρος, αναλυτή σε θέματα Κίνας και security fellow στο Truman Project, η Κίνα αναμφίβολα θέλει το αεροσκάφος αυτό, αν και ενδεχομένως να έχει κάποιες πληροφορίες ήδη χάρη σε δραστηριότητες κυβερνοκατασκοπείας: «Νομίζω πως θα ήθελαν να δουν πραγματικά τμήματα του αεροπλάνου, για να κατανοήσουν καλύτερα πώς είναι φτιαγμένο και να βρουν τα τρωτά του σημεία».

Ως προς το πώς θα γινόταν μια ανάκτηση/ ανάσυρσή του, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ομάδα δυτών του US Navy Supervisor of Salvage and Diving θα μπορούσε να τοποθετήσει στην άτρακτο ειδικά «σωσίβια» που στη συνέχεια θα φουσκώνονταν για να ανεβεί το αεροσκάφος στην επιφάνεια. Ωστόσο τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα αν έχει σπάσει σε κομμάτια, ενώ επίσης το μαχητικό είχε τουλάχιστον δύο πυραύλους πάνω ή μέσα του, και αυτό θα έκανε ακόμα πιο περίπλοκη υπόθεση την ανάσυρσή του.