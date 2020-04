Το νεοϋρκέζικο «The Tanκ Theatre» διαδικτυακά από την πλατφόρμα του Θεάτρου Τέχνης

Photo credit: Skye Morse-Hodgson When we went electronic

Το νεοϋρκέζικο «The Tanκ», ένα από τα επιδραστικότερα off-off θέατρα του Μανχάταν, επιλέγει την πλατφόρμα του Θεάτρου Τέχνης για να παρουσιάσει για πρώτη φορά διαδικτυακά στην Αμερική, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, την τελευταία σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής του διευθύντριας Μέγκαν Φιν. Πρόκειται για το έργο «When we went electronic» της Caitlin Saylor Stephens (η κριτική των The New York Times), μια μετάκληση που είχε προγραμματιστεί για τη σκηνή της Φρυνίχου τον φετινό Ιούνιο και που οι δύο οργανισμοί συναποφάσισαν λόγω του Covid-19 να παρουσιάσουν διαδικτυακά, μέσα από το πρόγραμμα «Θέατρο Τέχνης -και- στο σπίτι». Η παράσταση είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Τέχνης, με συμβολικό αντίτιμο παρακολούθησης 3,5 ευρώ. Το Θέατρο Τέχνης υπενθυμίζει ότι τα έσοδα των παραστάσεων που προβάλλει on demand, διατίθενται αποκλειστικά στους εργαζόμενούς του, ως ελάχιστη ένδειξη στήριξης και αλληλεγγύης για το διάστημα όπου το θέατρο παραμένει κλειστό.

