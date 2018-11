Το Netflix ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Πρινς

Η Έιβα ντι Βερνέ, σκηνοθέτης του πολιτικού δράματος «Selma», της sci-fi ταινίας «A Wrinkle in Time» και του ντοκιμαντέρ «13th», πρόκειται να αναλάβει ένα ντοκιμαντέρ, εστιάζοντας στη ζωή του Πρινς.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η διαδικτυακή πλατφόρμα υπηρεσιών streaming Netflix. Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει σε πολλά μέρη και θα παρουσιάσει ολόκληρη τη ζωή του διάσημου μουσικού. Για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ, η ντι Βερνέ πήρε έγκριση για χρήση στοιχείων από το αρχείο του μουσικού.

«Ο Πρινς ήταν μια ιδιοφυΐα και η μουσική του ήταν σπουδαία για τα συναισθήματά μας. Δεν υπήρχε άλλος όμοιός του. Γκρέμισε κάθε προκαθορισμένη ιδέα, έσπασε κάθε όριο, μοιράστηκε όλα όσα είχε μέσα στην καρδιά του μέσα από τη μουσική του. Ο μόνος τρόπος που γνωρίζω πώς να φτιάξω αυτή την ταινία είναι με αγάπη. Και με μεγάλη προσοχή. Είναι μεγάλη τιμή η δημιουργία αυτής της ταινίας και είμαι ευγνώμων γι’αυτή την ευκαιρία που μου ανέθεσε το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του Πρινς», δήλωσε η ντι Βερνέ στο Deadline.

Η ντι Βερνέ ξεκίνησε την καριέρα της στη σκηνοθεσία με τα μουσικά ντοκιμαντέρ «This Is the Life» και «My Mic Sounds Nice». Επιπλέον, αυτή τη χρονική περίοδο δουλεύει πάνω στο Central Park Five, μια σειρά που αποτελείται από τέσσερα μέρη και αφορά στην υπόθεση πέντε μαύρων ανδρών που καταδικάστηκαν εσφαλμένα για τον βιασμό μιας γυναίκας στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, το 1989. Σε παραγωγή επίσης βρίσκεται και η κινηματογραφική μεταφορά της σειράς κόμικ «The New Gods».