Το σίκουελ του «Avatar» έχει και επισήμως τίτλο

20th century studios/instgram

Μετά από τουλάχιστον επτά καθυστερήσεις τα τελευταία οκτώ χρόνια (αρχικά η ταινία αναμενόταν να κυκλοφορήσει το 2014), ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον είναι επιτέλους έτοιμος να δείξει στο κοινό το απόκοσμο όραμά του για το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Avatar», το οποίο πλέον έχει τίτλο.

Η Disney, η οποία κληρονόμησε το franchise μετά την εξαγορά της 20th Century Fox το 2019, αποκάλυψε πλάνα της ταινίας «Avatar: The Way of Water» στο CinemaCon, το ετήσιο event ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών που πραγματοποιείται στο Caesars Palace του Λας Βέγκας.

Φορώντας γυαλιά 3D, οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν το τρέιλερ διάρκειας λίγων λεπτών (το οποίο είχε σκηνές χωρίς σχεδόν κανένα διάλογο), απολαμβάνοντας εικόνες από τον εκθαμβωτικό κόσμο του πλανήτη Pandora μέσα από εντυπωσιακά γραφικά κρυστάλλινων γαλάζιων ωκεανών και λιμνών.

Από τις 6 Μαΐου το τρέιλερ θα παίζεται στις αίθουσες αποκλειστικά πριν από την προβολή της ταινίας «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» της Marvel.

Ο Κάμερον, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στη Νέα Ζηλανδία και βάζει τις τελευταίες πινελιές στο «Avatar 2» (το budget του οποίου έφτασε τα 250 εκατ. δολάρια), μιλώντας μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος για την ταινία, είπε ότι «σχεδιάστηκε για τη μεγαλύτερη οθόνη και το πιο καθηλωτικό 3D που υπάρχει», προσθέτοντας ότι θέλησε να δοκιμάσει «τα όρια του τι μπορεί να κάνει ο κινηματογράφος».

Ο παραγωγός Τζον Λάνταου, ο οποίος έκανε ένα ταξίδι - αστραπή από τη Νέα Ζηλανδία, σημείωσε ότι στο επίκεντρο των τεσσάρων σίκουελ βρίσκεται η «οικογένεια Σάλι» και ότι κάθε μία από τις τέσσερις ταινίες θα είναι αυτόνομη.

To «Avatar: The Way of Water» θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Δεκεμβρίου 2022 και το «Avatar 3» στις 20 Δεκεμβρίου 2024. Στο καστ οι Σαμ Γουόρθινγκτον, Ζόε Σαλντάνα, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Βιν Ντίζελ, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Στίβεν Λανγκ, Μισέλ Γέο, Έντι Φάλκο, Τζιοβάνι Ριμπίζι.