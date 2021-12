Το τζογάρισμα του Ερντογάν με την οικονομία της Τουρκίας

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

Αντί να επιμένουν σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα λύσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Τουρκίας θα πρέπει να προετοιμάσουν τη χώρα για τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που τίθενται από τις απαραίτητες ενεργειακές και οικολογικές μεταβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από τον άνθρακα. Η επιτυχία αυτής της διαδικασίας απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και θα καθορίσει την κατάταξη της Τουρκίας μεταξύ των οικονομιών του κόσμου στο μέλλον.

Πηγή: The German Marshall Fund of the United States