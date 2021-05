Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ εντοπίστηκαν μαζί σε ρομαντικό προορισμό για διακοπές

Frank Trapper via Getty Images Mπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ στην 75η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. (Photo by Frank Trapper/Corbis via Getty Images)

Μια επανένωση πολύ μεγάλη για να «χωρέσει» σε μία Πολιτεία των ΗΠΑ; Η είδηση είναι αυτή: ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ φέρεται να άφησαν την Καλιφόρνια πίσω τους την περασμένη εβδομάδα και να αναχώρησαν με προορισμό την Μοντάνα, όπου «πέρασαν αρκετές μέρες» μαζί, σύμφωνα με το περιοδικό People. Αφού οι δύο είδαν εθεάθησαν να κινούνται πέρα - δώθε στο σπίτι της Λατίνας σούπερ σταρ νωρίτερα αυτό το μήνα, το πρώην ζευγάρι μετέφερε το φημολογούμενο ειδύλλιό του στο Big Sky, όπου ο Άφλεκ έχει μία εξοχική κατοικία. Το ζευγάρι φέρεται να εντοπίστηκε σε ένα όχημα μαζί (ο Affleck οδηγούσε, η Λόπεζ ως συνοδηγός) κοντά στο Big Sky Resort, ενισχύοντας τις φήμες ότι επιστρέφουν στην σχέση τους, σχεδόν 20 χρόνια αργότερα. «[Η Τζένιφερ] πέρασε αρκετές μέρες με τον Μπεν έξω από την πόλη. Έχουν έναν ισχυρό δεσμό. Όλα ήταν γρήγορα και έντονα... αλλά η Τζένιφερ είναι χαρούμενη », ανέφερε μια ανώνυμη πηγή στο People, ενώ μια άλλη πρόσθεσε στο TMZ ότι το ζευγάρι «έμοιαζε πολύ σαν ζευγάρι»! «Ήταν μόνοι», είπε μια άλλη πηγή στο δίκτυο E!.

Patrick McMullan via Getty Images 23 Μαρτίου 2003. Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ σε πάρτι στο περιθώριο της απονομής των βραβείων Όσκαρ. (Photo by Patrick McMullan/Getty Images)

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο σταρ επιβιβάστηκαν σε αεροπλάνο μαζί για να επιστρέψουν πίσω στο Λος Άντζελες, όπου μετεγκαταστάθηκαν στο αρχοντικό Bel Air της Λόπεζ, το οποίο φαίνεται να έχει γίνει το σημείο συνάντησής τους εσχάτως. Ο Άφλεκ και η Λόπεζ, οι οποίοι είχαν δεσμό για δύο χρόνια πριν χωρίσουν το 2004 και πρωταγωνίστησαν σε ταινίες όπως το “Gigli” και το “Jersey Girl”, εμφανίζονται τακτικά να συναντώνται στην ίδια τοποθεσία τις τελευταίες εβδομάδες. Πριν από την απόδραση της Μοντάνα, και οι δύο βρέθηκαν στο “Vax Live: The Concert to Reunite the World”, όπου η Λόπεζ τραγούδησε ορισμένες από τις επιτυχίες της και ο Άφλεκ εμφανίστηκε στη σκηνή με τον Τζίμι Κίμελ.

Frank Trapper via Getty Images Μαζί στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας "Daredevil." (Photo by Frank Trapper/Corbis via Getty Images)