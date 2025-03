Βραβεία Όσκαρ: Οι ανατροπές, οι εκπλήξεις, αλλά και ποιός κατέγραψε την 16η σερί ήττα

via Associated Press

Στις εκπλήξεις της φετινής τελετής απονομής ήταν και το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας που δόθηκε στο «I’m Still Here» (Βραζιλία) και όχι στο «Emilia Pérez», παρότι η ταινία ήταν επικεφαλής της κούρσας με 13 υποψηφιότητες. Το γεγονός ότι έλαβε μόλις δύο Όσκαρ (Β΄ Γυναικείου Ρόλου στη Ζόε Σαλντάνα και Τραγουδιού για το «El Mal») την κατατάσσει στους μεγαλύτερους ηττημένους στην ιστορία της διοργάνωσης, μαζί με τα «The Power of the Dog», «The Color Purple», «The Turning Point», «Johnny Belinda» και «Becket», που έχασαν σε 11 κατηγορίες.