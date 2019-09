Ξεκινάει η παγκόσμια περιοδεία του ολογράμματος της Γουίτνεϊ Χιούστον

Η Γουίτνεϊ Χιούστον είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες μουσικούς παγκοσμίως, με τραγούδια όπως τα «I Wanna Dance With Somebody» και «I Will Always Love You» να είναι διαχρονικά και να τα γνωρίζουν και οι παλαιότερες γενιές. Είναι όμως ο θρύλος της Χιούστον τόσο μεγάλος ώστε να παρακολουθήσουν οι θαυμαστές ένα ολόγραμμα της τραγουδίστριας πάνω στη σκηνή σε συναυλία;

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, η περιοδεία του ολογράμματος της Χιούστον ξεκινάει στις 23 Ιανουαρίου στο Μεξικό και αργότερα θα εμφανιστεί σε πόλεις όπως το Λίβερπουλ, το Αμστερνταμ και η Στοκχόλμη. Η περιοδεία με τίτλο «Ενα βράδυ με την Γουίτνεϊ» («An Evening With Whitney») θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο και θα συμπεριλαμβάνει μια live μπάντα, backup τραγουδιστές και χορευτές που θα συνοδεύουν την εικόνα της τραγουδίστριας. Τον Μάιο, οι New York Times ανέφεραν ότι το show θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Χιούστον σε ψηφιακό ριμάστερ (επεξεργασία).