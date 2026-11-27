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Στις 27 Νοεμβρίου 1895, σε μια αίθουσα της Σουηδονορβηγικής Λέσχης στο Παρίσι, ένας 62χρονος Σουηδός βιομήχανος υπέγραφε ένα έγγραφο που έμελλε να αλλάξει την ιστορία της επιστήμης, της λογοτεχνίας και της παγκόσμιας ειρήνης.

Ήταν ο Άλφρεντ Νόμπελ, ο άνθρωπος που είχε συνδέσει το όνομά του με τη δυναμίτιδα, τα εκρηκτικά και μια τεράστια βιομηχανική αυτοκρατορία.

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Η τελευταία του επιθυμία ήταν εντυπωσιακή: το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του δεν θα κατέληγε στους συγγενείς του, αλλά θα χρηματοδοτούσε βραβεία για ανθρώπους που προσέφεραν σημαντικά οφέλη στην ανθρωπότητα.

Έτσι γεννήθηκε ένας από τους ισχυρότερους θεσμούς διεθνούς αναγνώρισης.

Από τη δυναμίτιδα στην παγκόσμια φήμη

Ο Άλφρεντ Νόμπελ γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1833 στη Στοκχόλμη. Ήταν χημικός, μηχανικός, εφευρέτης και επιχειρηματίας.

Το 1867 κατοχύρωσε τη δυναμίτιδα, μια εφεύρεση που επέτρεψε την ασφαλέστερη διαχείριση της εξαιρετικά επικίνδυνης νιτρογλυκερίνης.

Η δυναμίτιδα χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλα τεχνικά έργα, στην κατασκευή σιδηροδρόμων, σηράγγων και ορυχείων. Ωστόσο, τα εκρηκτικά βρήκαν εφαρμογή και στη στρατιωτική βιομηχανία.

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Ο Νόμπελ απέκτησε τεράστια περιουσία, δημιουργώντας επιχειρήσεις και εργοστάσια σε πολλές χώρες.

Όμως η επιχειρηματική επιτυχία συνοδευόταν από μια βαθιά αντίφαση: ο άνθρωπος που συνέβαλε στην τεχνολογική πρόοδο είχε επίσης δημιουργήσει προϊόντα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταστροφή ανθρώπινων ζωών.

Η νεκρολογία που διάβασε όσο ήταν ζωντανός

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Το 1888 πέθανε ο αδελφός του, Λούντβιχ Νόμπελ.

Σύμφωνα με μια πολύ γνωστή ιστορία, γαλλική εφημερίδα μπέρδεψε τους δύο αδελφούς και δημοσίευσε πρόωρα νεκρολογία του Άλφρεντ, παρουσιάζοντάς τον ως άνθρωπο που πλούτισε από τα μέσα θανάτου.

Η ιστορία αυτή έχει συνδεθεί με την απόφασή του να αφήσει μια διαφορετική κληρονομιά.

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Ωστόσο, χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: δεν έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι η συγκεκριμένη νεκρολογία ήταν η καθοριστική αιτία για τη δημιουργία των βραβείων.

Η σχέση του Νόμπελ με τα ζητήματα ειρήνης ήταν πολύ πιο σύνθετη. Ιδιαίτερη σημασία είχε και η επικοινωνία του με την Αυστριακή ειρηνίστρια Μπέρτα φον Ζούτνερ, η οποία αργότερα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Η διαθήκη που προκάλεσε θύελλα

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Στις 27 Νοεμβρίου 1895 ο Νόμπελ υπέγραψε την τελευταία του διαθήκη.

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Προέβλεπε ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του θα επενδυόταν και τα ετήσια έσοδα θα μοιράζονταν σε πέντε κατηγορίες βραβείων: Φυσική, Χημεία, Φυσιολογία ή Ιατρική, Λογοτεχνία και Ειρήνη.

Μάλιστα, όριζε ότι η εθνικότητα δεν θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο επιλογής των βραβευομένων.

Όταν ο Νόμπελ πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου 1896, στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας, η διαθήκη του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

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Συγγενείς αμφισβήτησαν τις προβλέψεις της, ενώ υπήρξαν και νομικές και διοικητικές δυσκολίες στην εφαρμογή της.

Οι εκτελεστές της διαθήκης, Ράγκναρ Σόλμαν και Ρούντολφ Λίλεκβιστ, ανέλαβαν το δύσκολο έργο της συγκέντρωσης και διαχείρισης της περιουσίας του.

Το 1900 ιδρύθηκε το Ίδρυμα Νόμπελ και το 1901 απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία.

Πόσα χρήματα άφησε;

Η περιουσία που προοριζόταν για τα βραβεία ανερχόταν περίπου σε 31 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες της εποχής.

Ήταν ένα αστρονομικό ποσό για τα τέλη του 19ου αιώνα.

Η βασική ιδέα ήταν πρωτοποριακή: η περιουσία θα επενδυόταν ώστε οι αποδόσεις της να χρηματοδοτούν διαρκώς τα βραβεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νόμπελ Οικονομικών δεν περιλαμβανόταν στην αρχική διαθήκη. Δημιουργήθηκε το 1968 από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969.

Το παράδοξο της ειρήνης

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας είναι ότι ο άνθρωπος που δημιούργησε τη δυναμίτιδα καθιέρωσε και το σημαντικότερο διεθνές βραβείο ειρήνης.

Ο ίδιος πίστευε ότι η τεχνολογική ισχύς και η καταστροφική δυνατότητα των όπλων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι στον πόλεμο.

Η ιστορία, βέβαια, δεν δικαίωσε μια τόσο αισιόδοξη προσέγγιση.

Παρ’ όλα αυτά, η διαθήκη του έδωσε τεράστια ώθηση στην επιστημονική έρευνα, στη λογοτεχνία και στη διεθνή αναγνώριση προσπαθειών για την ειρήνη.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, κάθε Δεκέμβριο, η παγκόσμια προσοχή στρέφεται στη Στοκχόλμη και στο Όσλο, όπου απονέμονται τα βραβεία.

Και όλα ξεκίνησαν από εκείνη την υπογραφή, στις 27 Νοεμβρίου 1895.

Ο Άλφρεντ Νόμπελ δεν κατάφερε να εξαφανίσει την καταστροφική χρήση των εκρηκτικών. Κατάφερε όμως κάτι εξίσου ιστορικό: να μετατρέψει ένα μεγάλο μέρος του πλούτου που απέκτησε από αυτά σε μια διαρκή επιβράβευση της ανθρώπινης δημιουργίας.

Πρωτογενείς πηγές

https://www.nobelprize.org/alfred-nobel

https://www.nobelpeaceprize.org/nobel-peace-prize/history/alfred-nobel-s-will