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Σημαντικά ευρήματα έφερε στο φως η ειδική επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον κλάδο των τουριστικών ημερόπλοιων και καταμαράν.

Οι έλεγχοι οργανώθηκαν έπειτα από ανάλυση φορολογικών και στατιστικών δεδομένων μέσω ειδικού αλγορίθμου και πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικά στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία όπου ελλιμενίζονται τουριστικά σκάφη, κατά την επιστροφή τους από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες.

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Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, στα 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει το 46%, δηλαδή σχεδόν ένα στα δύο σκάφη.

Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων, την άρνηση επίδειξης των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, την είσπραξη ποσών άνω των 500 ευρώ σε μετρητά κατά παράβαση της νομοθεσίας, καθώς και την εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο.

Η συνολική αξία των συναλλαγών που συνδέονται με τις παραβάσεις ανήλθε σε περίπου 92.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν φτάνουν τις 43.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι η υπόθεση δεν σταματά στους επιτόπιους ελέγχους. Οι επιχειρήσεις στις οποίες εντοπίστηκαν παραβάσεις θα βρεθούν στο μικροσκόπιο για περαιτέρω διασταυρώσεις στοιχείων, ενώ όπου κριθεί αναγκαίο οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις, με στόχο τον πλήρη εντοπισμό της φοροδιαφυγής στον τουριστικό κλάδο.