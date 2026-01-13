Με σαφή και αιχμηρό τρόπο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει απαντήσεις σε αιχμές για τη διαχείριση και τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), επιχειρώντας να αποκαταστήσει την πλήρη εικόνα γύρω από ένα θέμα που αγγίζει ευρωπαϊκά κονδύλια και δημόσια αξιοπιστία.

Όπως διευκρινίζεται, ο ΕΛΕΓΕΠ δεν είναι ανεξέλεγκτος μηχανισμός. Αντιθέτως, η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ελέγχεται θεσμικά από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία αποτελεί τον επίσημο Οργανισμό Πιστοποίησης που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, ο λογαριασμός υπόκειται σε ετήσιο διαχειριστικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με απλά λόγια, ο ουσιαστικός έλεγχος υπάρχει, γίνεται και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από τους αρμόδιους φορείς.

Προαιρετική ανάθεση με κόστος…

Στις 29 Ιουλίου 2025, πριν από την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης, ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε – σύμφωνα με πάγια πρακτική – σε πρόσκληση για απευθείας ανάθεση προαιρετικού οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του Ισολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ.

Υποβλήθηκε μία και μοναδική προσφορά, ύψους 5.990 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για 700 εργατοώρες, από ελεγκτική εταιρεία που δεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Οργανισμό. Η σύμβαση εγκρίθηκε ακριβώς λόγω της μοναδικής προσφοράς και του περιορισμένου αντικειμένου: οικονομικός και λογιστικός έλεγχος Ισολογισμού – τίποτα περισσότερο.

Όταν ο έλεγχος ξεπέρασε τα… όρια του!

Σχεδόν έναν μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ελεγκτική εταιρεία ζήτησε στοιχεία που δεν περιλαμβάνονταν στο συμβατικό αντικείμενο, καθώς αφορούσαν τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων – πεδίο που ελέγχεται αποκλειστικά από την ΕΔΕΛ και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η απάντηση του Οργανισμού ήταν ξεκάθαρη: Τα ζητούμενα στοιχεία δεν μπορούσαν να χορηγηθούν, ακριβώς επειδή δεν απαιτούνταν και δεν προβλέπονταν από τη σύμβαση. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία επέμεινε, παρά τις γραπτές και προφορικές διευκρινίσεις.

Παραίτηση με ερωτήματα

Στις 12 Ιανουαρίου 2026, δυόμισι μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης, η ελεγκτική εταιρεία υπέβαλε επιστολή παραίτησης, δηλώνοντας ότι είχε ήδη «χρεώσει» 700 ελεγκτικές ώρες, παρότι – όπως η ίδια παραδέχεται – δεν είχε λάβει τα στοιχεία που ζητούσε.

Ένα γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω αξιολόγηση.

Η ΑΑΔΕ, στην οποία έχει πλέον ενταχθεί πλέον ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαμηνύει ότι ο εις βάθος έλεγχος όλων των πεπραγμένων θα ολοκληρωθεί, τόσο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όσο και από διεθνώς αναγνωρισμένους ελεγκτικούς φορείς.

Παράλληλα, επιφυλάσσεται για νομική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της ελεγκτικής εταιρείας, με βάση τη σύμβαση που υπέγραψε.

