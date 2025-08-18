Οι διεθνείς αγορές είναι σε εγρήγορση, χωρίς όμως να έχουν αποκρυσταλλώσει σαφή προσδοκία για την έκβαση της κρίσιμης αυτής συνάντησης.

Προσμονή για σταθερότητα: Οι μετοχές σε Ιαπωνία, Ταϊβάν και Κίνα βρίσκονται σε υψηλά πολλών μηνών, αναδεικνύοντας ένα σκεπτικό προσμονής και σταθερότητας . Ταυτόχρονα, στις Ευρώπη και ΗΠΑ οι δείκτες futures παραμένουν ήπια ανοδικοί .



Το “στοίχημα” της ενέργειας: Οι τιμές πετρελαίου καταγράφουν ήπια μεταβλητότητα. Το Brent, το Αργό και οι τιμές φυσικού αερίου εμφάνισαν μικρή υποχώρηση καθώς φαίνεται πως η αγορά αποτιμά πιθανή επαναξιολόγηση των κυρώσεων προς τη Ρωσία, κάτι που μεταφράζεται ως λιγότερη πίεση στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, πάντα καραδοκούν και οι κερδοσκοπικές κινήσεις.



Αμυντικός τομέας: Οι ενδείξεις δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για “αμυντικές” μετοχές, λογικό σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας και ενδεχόμενης κλιμάκωσης .



Νομισματικές εξελίξεις: Το δολάριο παραμένει σταθερό, ενώ η προσοχή των αναλυτών στρέφεται στις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.



Οι αγορές δεν βιάζονται να πάρουν οριστική θέση. Οι επενδυτές λειτουργούν με βάση την εμπιστοσύνη και την πρόβλεψη ρίσκου. Αναζητούν σαφή σήματα από τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι, που ενδέχεται να καθορίσουν την πορεία των ενεργειακών τιμών, τα επίπεδα αμυντικών δαπανών και τον ρυθμό της νομισματικής πολιτικής. Είναι θέμα λίγων ωρών για να έχουμε την “ετυμηγορία” τους…



