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Η ανάγκη αναβάθμισης του παλαιού κτιριακού αποθέματος της χώρας, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος στέγασης και ενέργειας, έχει οδηγήσει χιλιάδες πολίτες στην πλατφόρμα του νέου προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας». Το ενδιαφέρον που καταγράφεται από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας του συστήματος ξεπερνά κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας ότι η ανακαίνιση και η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών αποτελεί πλέον προτεραιότητα για πολλά ελληνικά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα στα πρώτα τρία 24ωρα λειτουργίας της πλατφόρμας εκδόθηκαν περισσότερες από 15.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, αριθμός που προσεγγίζει ήδη τον συνολικό στόχο του προγράμματος, ο οποίος προβλέπει την ενίσχυση 15.000 έως 20.000 ιδιοκτητών ακινήτων.

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Η βεβαίωση επιλεξιμότητας μπορεί να εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας anakainisi.gov.gr ή μέσω του gov.gr έως τις 31 Ιουλίου 2026. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, καθώς οι αιτήσεις χρηματοδότησης αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και αφορά τόσο κλειστές όσο και κατοικημένες κατοικίες. Στόχος είναι αφενός η ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων και αφετέρου η αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό πρόβλημα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της δημόσιας συζήτησης.

Ιδιαίτερα ελκυστικό θεωρείται το ύψος της ενίσχυσης, καθώς η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του δικαιούχου. Το ανώτατο ποσό επιδότησης ανέρχεται στις 36.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον κάλυψη έως 2.500 ευρώ για δαπάνες μηχανικών, ενεργειακών πιστοποιητικών, ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και σχετικών αδειών.

Βασική προϋπόθεση είναι η κατοικία να έχει ανεγερθεί έως το τέλος του 1990, να ανήκει σε χαμηλή ή μεσαία ενεργειακή κατηγορία και να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά το 2020. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης πριν από την υποβολή της τελικής αίτησης.