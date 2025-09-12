Εισοδήματα που εξαντλούνται πριν τελειώσει ο μήνας, βασικές ανάγκες που γίνονται πολυτέλεια και επιχειρήσεις που παλεύουν καθημερινά να επιβιώσουν… Η εικόνα που αναδύεται από τη νέα έρευνα της MRB για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι αποκαλυπτική: Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ όχι μόνο δεν έπεισαν, αλλά αντίθετα ενίσχυσαν το κλίμα δυσπιστίας των πολιτών. Σχεδόν 6 στους 10 Αθηναίους τα απορρίπτουν ως ανεπαρκή, ενώ μόλις ένας στους δέκα πιστεύει ότι μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση.

Αρνητικά, κρίνει τα μέτρα, το 59,8% των Αθηναίων, ενώ παρά την έντονη προβολή των αλλαγών στη φορολογία που ανακοινώθηκαν, μόλις το 12% των πολιτών του Νομού Αττικής θεωρεί ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας σε «πολύ μεγάλο» ή «αρκετό βαθμό». Σχεδόν τριπλάσιο είναι το ποσοσστό εκείνων (40%) που δήλωσε ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ μόλις σε «μικρό βαθμό» αγγίζουν τα προβλήματα των πολιτών.

Τα στοιχεία της έρευνας είναι αποκαλυπτικά, αποτυπώνοντας και με αριθμούς τη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών:

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, βλέπει την οικονομία σε στασιμότητα ή επιδείνωση, ενώ το κλίμα δυσπιστίας διαπερνά το σύνολο των κατοίκων του Νομού Αττικής , σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

Για 2 στους 3 πολίτες το εισόδημα στο Ν. Αττικής δεν επαρκεί ούτε για τον μήνα. Πιο συγκεκριμένα το 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι το εισόδημα αρκεί για 3 από τις 4 εβδομάδες του μήνα ενώ το 32,2 αρκεί για τις 15 πρώτες ημέρες του μήνα. Υπάρχει ένα 23,9% των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα, ενώ το 7,7% έχει και την δυνατότητα αποταμίευσης.

Οι περικοπές δαπανών επικεντρώνονται σε ελαστικές δαπάνες όπως π.χ. διασκέδαση, ψυχαγωγία, αλλά και σε βασικές κατηγορίες όπου διατίθεται σεβαστό ποσοστό του εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως τρόφιμα/ ειδή πρώτης ανάγκης και ενέργεια καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες και οι διακοπές των πολιτών. Περίπου 1 στους 2 (45%) ερωτώμενους δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί τόσο η διάρκεια όσο και η ποιότητα των διακοπών τους.

Με δεδομένο ότι στη δέσμη των φοροελαφρύνσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, δεν αναφέρεται καμία που να αφορά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, δεν προκαλεί εντύπωση το ποσοστό του 73,1% των κατοίκων της Αττικής, που δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρείν στις εξαγγελίες αυτές.

Τα βασικά προβλήματα των ΜμΕ, σύμφωνα με όσους συμμετείχαν στην έρευνα, είναι:

Μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών -> 55,9%

Υψηλό λειτουργικό κόστος-> 45,9%

Οφειλές σε τράπεζες/δημόσιο-> 43,1%

Έλλειψη ρευστότητας -> 38,5%



Το μήνυμα που εκπέμπει η έρευνα είναι σαφές και ηχηρό: Οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν βλέπουν στον ορίζοντα το ουσιαστικό στήριγμα που περίμεναν. Αντί για φοροελαφρύνσεις που αφορούν την καθημερινότητά τους, αντιμετωπίζουν ακριβότερη διαβίωση, μειωμένη κατανάλωση και υψηλά κόστη. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη είναι το πιο σπάνιο «νόμισμα», η απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και στην πραγματικότητα της αγοράς μοιάζει να μεγαλώνει…