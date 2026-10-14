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«Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων, με διαφορετικό τρόπο» ανέφερε στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας πως θα συνεχιστεί η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, βλέποντάς το μήνα-μήνα.

«Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ, ενεργειακά, χειμώνα» σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να ρισκάρει να έχει επιπτώσεις η χώρα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις αγορές.

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Παράλληλα, ανέφερε πως θα υπάρξει και μια τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης: 30% αύξηση του επιδόματος για τους ευάλωτους, στήριξη από το κράτος και «πιστεύω ότι θα υπάρξει μια αντίστοιχη στήριξη από την πλευρά των διυλιστηρίων. Από το καλοκαίρι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αντιλαμβάνομαι ότι θα συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση».

«Η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι πολύ παρακάτω από το 1,75 για το οποίο είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης.