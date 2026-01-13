Σφιχτές χειραψίες, σκούρα ευρωπαϊκά κοστούμια απέναντι σε παραδοσιακές σαουδαραβικές φορεσιές, χαμόγελα μετρημένα μπροστά στα πορτρέτα της ηγεσίας του Βασιλείου. Οι εικόνες από το Ριάντ θα μπορούσαν να ανήκουν σε δεκάδες επίσημες επισκέψεις. Όμως αυτή τη φορά, πίσω από το τελετουργικό, διακρίνεται μια πιο φιλόδοξη συζήτηση: Πώς η Ελλάδα μπορεί να μετακινηθεί από τον ρόλο του περιφερειακού παίκτη σε εκείνον του στρατηγικού κόμβου.

Η παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στη Σαουδική Αραβία, έναν χρόνο μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας και με το 2026 να σηματοδοτεί τα 100 χρόνια διμερών σχέσεων, δεν αφορά απλώς τη διατήρηση καλών επαφών. Σηματοδοτεί μια προσπάθεια επανατοποθέτησης της Ελλάδας σε έναν κόσμο όπου η ενέργεια, τα δεδομένα και οι εμπορικοί διάδρομοι αποκτούν γεωπολιτική αξία.

Στην καρδιά της επίσκεψης βρίσκονται τρία μεγάλα στοιχήματα.

Πρώτον, η ενέργεια. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας και η συνεργασία στο πράσινο υδρογόνο φιλοδοξούν να ενισχύσουν τον ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Δεύτερον, η ψηφιακή συνδεσιμότητα. Ο East-to-Med Corridor δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο, αλλά μια απόπειρα να καταστεί η Ελλάδα πύλη δεδομένων ανάμεσα σε Ασία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη, ως το πρώτο χειροπιαστό κομμάτι του IMEC.

Τρίτον, οι επενδύσεις. Οι επαφές με μεγάλους σαουδαραβικούς ομίλους δείχνουν ενδιαφέρον για real estate, υποδομές και τεχνολογία, στο πλαίσιο του Vision 2030.

Το όφελος για την Ελλάδα, αν όλα αυτά ευοδωθούν, είναι προφανές, η αναβάθμιση γεωοικονομικού ρόλου, εισροή κεφαλαίων, ισχυρότερη θέση στους ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς.

Όμως η πρόκληση είναι εξίσου σαφής. Χωρίς θεσμική συνέπεια, σταθερούς κανόνες και καθαρή στρατηγική, ο κίνδυνος είναι η χώρα να λειτουργήσει απλώς ως διάδρομος διέλευσης, χωρίς ουσιαστική προστιθέμενη αξία…

Οι φωτογραφίες από το Ριάντ αποτυπώνουν τη στιγμή. Το αν οι χειραψίες αυτές θα μεταφραστούν σε διαρκές στρατηγικό κεφάλαιο για την Ελλάδα θα φανεί όχι στις αίθουσες υποδοχής, αλλά στα έργα που –ή δεν– θα υλοποιηθούν.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας Khalid Al-Falih