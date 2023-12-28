Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο τουρισμός αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εισροή συναλλάγματος και στη στήριξη του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών.

Η έλλειψη παραγωγικής βάσης καθιστά τη χώρα εξαρτημένη από τον εισερχόμενο τουρισμό, ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς γεωπολιτικές σχέσεις και τις διακρατικές συμφωνίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ για την περίοδο 2010-2022, παρατηρείται σταθερή ανοδική πορεία στις δαπάνες των επισκεπτών, με κύριες αγορές προέλευσης τις χώρες της Ευρωζώνης, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Προτείνεται η ανάπτυξη του τουρισμού από αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας και η καθιέρωση ενός συστήματος προνομίων για τους επισκέπτες, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και της τουριστικής διπλωματίας.

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Ο ελληνικός τουρισμός διαχρονικά αποτελεί τόσο για την ελληνική οικονομία συνολικότερα (εισροή συναλλάγματος) όσο και για τις ελληνικές οικογένειες (εισόδημα) τον οικονομικό άτλαντα του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας ενώ συντελεί και στην διατήρηση ή αύξηση του βιοτικού επιπέδου σε υψηλά επίπεδα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Ο ελληνικός τουρισμός δεν αποτελεί την «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας , αποτελεί ορθότερα τον στυλοβάτη ή οικονομικό άτλαντα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας σε ένα βαθμό ως προς το ότι προσφέρει ένα επιπλέον εισόδημα σε έναν μεγάλο αριθμό ατόμων είτε αυτοαπασχολούμενων είτε μισθωτών είτε επιχειρηματιών. Αυτό οφείλεται λόγω του ότι η ελληνική οικονομία έχει μετασχηματιστεί σε μία οικονομία υπηρεσιών και όχι παραγωγική οικονομία καθώς δεν παράγει ως επί το πλείστων και δεν υφίστανται στρατηγικές επενδύσεις μακράς πνοής σε αυτήν.

O ελληνικός τουρισμός ή οικονομικός άτλαντας βοηθά απλώς σε μεγάλο βαθμό αυτήν την οικονομία να κρατηθεί σε ένα επίπεδο διατηρώντας όμως όλα τα δομικά προβλήματά της, δίχως αλλαγή απλώς διατήρηση και μετάθεση των οικονομικών ζητημάτων για το μέλλον.

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Στην εν λόγω δημοσίευση αναλύεται ο εισερχόμενος τουρισμός (incoming) δηλαδή των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα. Ο incoming τουρισμός επί της ουσίας δημιουργεί την ζήτηση για τον τουρισμό, τις εγχώριες επενδύσεις για τον τουρισμό καθώς και μειώνει την ανεργία αναλόγως του αριθμού των εισερχόμενων επισκεπτών.

Ο εισερχόμενος τουρισμός επομένως δύναται αναλόγως των προτιμήσεων, των προσδοκιών και του αριθμού των αλλοεθνών επισκεπτών σε μία χώρα να επηρεάσει βασικά μακροοικονομικά μεγέθη αυτής στον παρόντα και στον μέλλοντα χρόνο με αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομικών προβλημάτων.

Υπόψιν θα πρέπει να ληφθεί και η δυναμική της οικονομικής διπλωματίας και των διεθνών γεωπολιτικών και οικονομικών σχέσεων που εφάπτονται με τον εισερχόμενο τουρισμό σε μία χώρα. Εν πολλοίς και ο εισερχόμενος τουρισμός αποτελεί προϊόν διεθνών συμφωνιών, σχέσεων, φίλιων και συμμαχικών συμφερόντων όπου η διατήρηση αυτών σε ένα καλό επίπεδο επιτρέπει και την αύξηση ή την διατήρηση της ροής και του επιπέδου των εισερχομένων τουριστών άρα και την θετική απόδοση των μακροοικονομικών μεγεθών.

Για την ελληνική οικονομία κύριος ζωτικός παράγοντας είναι ο incoming τουρισμός και όχι ο εγχώριος δηλαδή ο από Έλληνες τουρισμός διότι από το 2010 έως και τις ημέρες μας οι Έλληνες έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις οπότε είναι λίαν απίθανο να στηριχθεί η οικονομία και ο τουρισμός στους ίδιους τους Έλληνες λόγω χαμηλής εισοδηματικής βαθμίδας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΣΕΤΕ, παρατηρείται μία σταθερή και ανοδική πορεία του αριθμού των εισερχόμενων τουριστών εν Ελλάδι από το 2010-2022. Ο ελληνικός incoming τουρισμός στηρίζεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου σε τουρίστες-πολίτες Ευρωπαϊκών Εθνών-Κρατών και μελών της Ευρωζώνης καθώς και σε λοιπές τρίτες χώρες κυρίως του Δυτικού κόσμου. Σημαντική ανακοπή αυτής της ανοδικής πορείας του τουρισμού ήταν η εμφάνιση της Covid-19.

1 https://insete.gr/statistika-eiserxomenou-tourismou/ , πηγή ΣΕΤΕ στατιστικά στοιχεία για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα 2010-2022 σε εκατομμύρια ευρώ συνολικές δαπάνες ανά χώρα προέλευσης, η σταχυολόγηση των στατιστικών δεδομένων έγιναν από τον παραπάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο, η επεξεργασία και δημιουργία των στατιστικών στοιχείων και γραφημάτων έγιναν από τον γράφοντα, προσπέλαση 17/06/2023 .

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Ειδικότερα παρατηρείται με βάση τα στοιχεία του ΣΕΤΕ ότι από τις χώρες της Ε.Ε και της Ευρωζώνης η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία διαχρονικά στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό καθώς και αυξάνεται ως επί το πλείστων κατ’ έτος η συνολική δαπάνη των πολιτών τους στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι Γερμανοί τουρίστες το 2010 συνολικά δαπάνησαν 1.624 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ το 2022 δαπάνησαν 3.256 δισεκατομμύρια ευρώ, οι Γάλλοι τουρίστες το 2010 641 εκατομμύρια ευρώ και το 2022 1.277 δισεκατομμύρια ευρώ, οι Ιταλοί από 541 το 2010 εκατομμύρια ευρώ το 2022 δαπάνησαν 927 εκατομμύρια και οι Ολλανδοί 345 εκατομμύρια το 2010 ενώ το 2022 669 εκατομμύρια ευρώ. Παρατηρείται καταρχάς μία συνεχής προτίμηση των τουριστών αυτών προς την Ελλάδα όπου οικονομικά αποτυπώνεται και από την κατ’ έτος αύξηση της συνολικής δαπάνης αυτών προς την χώρα. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι και οι εν λόγω χώρες αυτές διαθέτουν ισχυρές οικονομίες.

1 https://insete.gr/statistika-eiserxomenou-tourismou/ , πηγή ΣΕΤΕ στατιστικά στοιχεία για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα 2010-2022 σε εκατομμύρια ευρώ συνολικές δαπάνες ανά χώρα προέλευσης, η σταχυολόγηση των στατιστικών δεδομένων έγιναν από τον παραπάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο, η επεξεργασία και δημιουργία των στατιστικών στοιχείων και γραφημάτων έγιναν από τον γράφοντα, προσπέλαση 17/06/2023 .

Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι οι χώρες της Ευρωζώνης (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ολλανδία και Λοιπές χώρες) συνολικά οι πολίτες τους δαπάνησαν στην Ελλάδα το 2010 4.554 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2015 6.009 δισεκατομμύρια και το 2022 8.039. Πρόκειται για μία σημαντική αύξηση. Οι χώρες της Ε.Ε αλλά όχι της Ευρωζώνης (Δανία, Ρουμανία, Σουηδία, Τσεχία και Λοιπές χώρες) το 2010 συνολικά οι πολίτες τους δαπάνησαν στην Ελλάδα 910 εκατομμύρια ευρώ , το 2015 1.375 δισεκατομμύρια και το 2022 1.967.

1 https://insete.gr/statistika-eiserxomenou-tourismou/ , πηγή ΣΕΤΕ στατιστικά στοιχεία για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα 2010-2022 σε εκατομμύρια ευρώ συνολικές δαπάνες ανά χώρα προέλευσης, η σταχυολόγηση των στατιστικών δεδομένων έγιναν από τον παραπάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο, η επεξεργασία και δημιουργία των στατιστικών στοιχείων και γραφημάτων έγιναν από τον γράφοντα, προσπέλαση 17/06/2023 .

Παρατηρείται ότι:

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α) υπολείπεται κατά πολύ του ποσού που δαπάνησαν οι χώρες της Ευρωζώνης

β) υπάρχει μία σημαντική και διαχρονική αύξηση του συνολικού δαπανηθέντος ποσού των πολιτών που έρχονται στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε αλλά όχι της Ευρωζώνης

γ) ο ανταγωνισμός μεταξύ των νομισμάτων του ευρώ και των εθνικών νομισμάτων είναι σκληρός, όπου όμως λόγω της συναλλαγματικής δύναμης του ευρώ και της μειωμένης αγοραστικής δύναμης έναντι του ευρώ των εθνικών νομισμάτων αυτών των χωρών οι πολίτες τους δαπανούν λιγότερα χρήματα και

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δ) ο ρυθμός αύξησης των συνολικών δαπανών είναι μικρός ενώ παρατηρείται ότι ορισμένες χώρες, όπως η Ρουμανία, εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική τουριστική αγορά δαπανώντας το 2010 108 εκατομμύρια ευρώ , το 2015 179 και το 2022 567 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπρόσθετα, εκ των Λοιπών χωρών που δεν ανήκουν στην Ε.Ε και την Ευρωζώνη παρατηρείται και εδώ σημαντικότατη υποστήριξη προς τον ελληνικό τουρισμό.

Ειδικότερα, οι πολίτες των ΗΠΑ που επισκέφτηκαν την Ελλάδα συνολικά δαπάνησαν το 2010 599 εκατομμύρια, το 2015 943 και το 2022 1.200 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολούθως οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δαπάνησαν το 2010 1,244 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2015 και το 2022 2.019 και 3.127 αντίστοιχα.

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Το Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρείται διαχρονικά ότι στηρίζει τον ελληνικό τουρισμό και οι συνολικές δαπάνες των πολιτών του είναι από τις πιο υψηλές.

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Οι Καναδοί πολίτες αν και διαχρονικά παρατηρείται ότι είναι σταθεροί στις δαπάνες τους προς τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν μία σημαντική άνοδο κυρίως από το 2016-2019 και το 2022. Δαπάνησαν το 2010 συνολικά οι καναδοί τουρίστες 134 εκατομμύρια ευρώ, το 2015 και 2022 223 και 229 αντίστοιχα.

Έκπληξη σ’ αυτήν την κατηγορία χωρών αποτελεί η Αλβανία με αξιοσημείωτη αύξηση των δαπανών των πολιτών της. Οι Αλβανοί πολίτες δαπάνησαν συνολικά το 2010 78 εκατομμύρια ευρώ και το 2022 εκτοξεύθηκαν οι δαπάνες στα 283 εκατομμύρια. Παράλληλα η κατηγορία αυτή των χωρών δαπάνησε συνολικά το 2010 4.147 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2022 7.252 δισεκατομμύρια.

Συνολικά και αθροιστικά οι κατηγορίες των χωρών των στατιστικών στοιχείων (Χώρες ευρωζώνης, χώρες Ε.Ε αλλά όχι ευρωζώνης και Λοιπές χώρες) δαπάνησαν όλες μαζί το 2010 9.611 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2022 17.257 δισεκατομμύρια.

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1 https://insete.gr/statistika-eiserxomenou-tourismou/ , πηγή ΣΕΤΕ στατιστικά στοιχεία για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα 2010-2022 σε εκατομμύρια ευρώ συνολικές δαπάνες ανά χώρα προέλευσης, η σταχυολόγηση των στατιστικών δεδομένων έγιναν από τον παραπάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο, η επεξεργασία και δημιουργία των στατιστικών στοιχείων και γραφημάτων έγιναν από τον γράφοντα, προσπέλαση 17/06/2023 .

Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η Ελλάδα λόγω του πολιτισμού της (Ομηρική, Κλασσική, Αλεξανδρινή, Ελληνιστική εποχή και την εποχή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) προσελκύει άμεσα και σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τουρίστες από τον Δυτικό Κόσμο για την αρχαία εποχή κυρίως και από την περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης λόγω της εποχής της Ελληνικής Μεσαιωνικής Αυτοκρατορίας (Βυζάντιο).

Οι λόγοι σύνδεσης των τουριστών αυτών με τον ελληνικό πολιτισμό είναι οι κοινές πνευματικές καταβολές και αξίες που διέπουν τον ελληνικό πολιτισμό και τους πολίτες των χωρών αυτών καθώς και με την ευρύτερη έννοια λόγω κοινής θρησκείας.

Ζήτημα για την Ελλάδα είναι ότι πρέπει να αναπτύξει και τον incoming τουρισμό από Ασιατικές χώρες (πχ Ισραήλ, Ινδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Κίνα, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) που έχουν υψηλή οικονομική ανάπτυξη και εισοδήματα. Κύριος στόχος την ελληνικής οικονομικής πολιτικής που αφορά τον τουρισμό θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη μίας οικονομικής πολιτικής αλλά και οικονομικής νοοτροπίας που να επιβραβεύει τους τουρίστες των χωρών που επισκέπτονται την Ελλάδα διαχρονικά μέσω παροχής ειδικών προνομίων και προγραμμάτων (tourism & Bonus TOUR.BO, όπως το σύστημα προνομίων των αεροπορικών εταιρειών πχ Miles & Bonus). Κατ’ αυτό τον τρόπο καλλιεργεί ειλικρινή τουριστική πολιτική αλλά και ειλικρινή σχέση μεταξύ των τουριστών-πολιτών των άλλων κρατών.

Μέσω αυτών θα αυξάνονται μακροχρονίως συνεχώς τα κρατικά έσοδα αλλά και κατ’ επέκταση ωφελείται η Ελλάδα γιατί οι πολίτες αποτελούν διαύλους διπλωματίας και πίεσης σε πολλά ζητήματα στις χώρες τους όπου πιθανόν να συντελέσει στην δημιουργία ενός σύγχρονου πνευματικού κινήματος Φιλελληνισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία μίας Λίγκας (League), ενός «τουριστικού πρωταθλήματος» θα θέσει σε τροχιά έναν υγιή τουριστικό ανταγωνισμό και μία παγκόσμια πρωτοτυπία σε κρατικό επίπεδο. Στην League θα συμμετέχουν οι 10 πρώτες χώρες με υψηλές συνολικές δαπάνες των πολιτών τους στην Ελλάδα. Ακόμα εάν οι πολίτες μίας χώρας προτιμήσουν πχ να έρθουν στην Ελλάδα 2 φορές το καλοκαίρι ή 2 φορές όλο το χρόνο ή να δαπανήσουν ένα «εθνικό τουριστικό ποσό» να έχουν από το Ελληνικό κράτος μία ή δύο πχ ημέρες δωρεάν φιλοξενίας μέσω κρατικού voucher ή έκπτωση σε διάφορες τιμές όπου αυτό θα επικυρώνεται μέσω διακρατικών και διμερών συμφωνιών. Η κάθε χώρα και οι πολίτες της που συμμετέχουν στην League και πετυχαίνουν τους «στόχους» όπου ο κάθε στόχος ή θέση στην League παρέχει τουριστικά οφέλη και κίνητρα περισσότερα στους πολίτες των χωρών αυτών αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή κάθε θέση στην Λίγκα συνδέεται και με διάφορα τουριστικά προνόμια για τους πολίτες αυτής της χώρας. Όσο ανεβαίνει θέσεις τόσο περισσότερα τουριστικά προνόμια και οφέλη.

Συνεπώς μέσω της League θα τεθεί ένας ανταγωνισμός των κρατών αυτών για να πετύχουν υψηλότερες θέσεις σε αυτήν και βαθμολογία και να διατηρούν καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου την θέση τους άρα και τα προνόμιά τους (τουρισμός όλο το χρόνο αλλά και ανταγωνισμός όλο το χρόνο). Η Ελλάδα είναι αντιληπτό ότι θα κερδίζει πολλαπλώς.

Κλείνοντας, σημαντικό είναι μέσω αυτών των μεγάλων τουριστικών εσόδων που απολαμβάνει η χώρα να διανεμηθεί ένα ποσό είτε σε παραγωγικές και στρατηγικές κρατικές τουριστικές επενδύσεις είτε να διανεμηθεί στους Έλληνες με σκοπό την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και ζήτησης αλλά και λόγω στήριξης της ψυχοσύνθεσης των Ελλήνων.

Τέλος, ενδεικτικά παρατίθεται και ένα διάγραμμα με σκοπό την παρατήρηση των αγοραστικών δυνάμεων των πολιτών που επισκέπτονται την Ελλάδα μέσω των συνολικών δαπανών τους όπου τα οικονομικά σκήπτρα αθροιστικά κερδίζει ο αγγλο-σαξονικός κόσμος (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο).

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