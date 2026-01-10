Με πιο αργά και προσεκτικά βήματα προχωρά η αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Στο τέλος Ιανουαρίου προγραμματίζεται το κλείσιμο φυσικών καταστημάτων σε τέσσερις περιοχές όπου λειτουργεί και ταχυδρομικός πράκτορας. Η απόφαση αφορά συγκεκριμένα τις περιοχές: Σοφάδες, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κάτω Αχαγιά και Αρχάνες Ηρακλείου, όπου τα καταστήματα ΕΛΤΑ θα σταματήσουν τη λειτουργία τους και η εξυπηρέτηση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των πρακτόρων.

Οι αλλαγές εντάσσονται στο σχέδιο περιορισμού του κόστους και εξορθολογισμού του δικτύου, με τη διοίκηση να θεωρεί μη βιώσιμη τη διατήρηση «διπλών» σημείων εξυπηρέτησης στην ίδια περιοχή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει λιγότερα φυσικά καταστήματα και μεγαλύτερη βαρύτητα στο μοντέλο των πρακτόρων.

Θα προηγηθεί η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας θα γίνει με αφίσες και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και φυλλαδίων στους κατοίκους. Στόχος είναι να γνωρίζουν εγκαίρως, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, ποιο σημείο παραμένει ενεργό, ποιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρέχονται και πώς θα γίνεται η εξυπηρέτησή τους από εδώ και στο εξής.

Πηγές με γνώση του σχεδιασμού επισημαίνουν ότι το κύμα του Ιανουαρίου είναι η προσεκτική αρχή. Τον Φεβρουάριο αναμένεται δεύτερο και μεγαλύτερο κύμα μείωσης σημείων εξυπηρέτησης, το οποίο θα αφορά περισσότερες περιοχές και θα βασιστεί σε ευρύτερα κριτήρια, όπως ο όγκος συναλλαγών και το λειτουργικό κόστος.

Οι εξελίξεις προκαλούν προβληματισμό σε τοπικές κοινωνίες και εργαζόμενους, κυρίως για την πρόσβαση ηλικιωμένων και κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Από την πλευρά της, η διοίκηση των ΕΛΤΑ υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίες για τη βιωσιμότητα του οργανισμού σε ένα περιβάλλον μειωμένης αλληλογραφίας και αυξημένων οικονομικών πιέσεων.