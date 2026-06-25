Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά νέους διασταυρωτικούς ελέγχους για να εντοπίσει αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Ε9.

Οι ιδιοκτήτες που θα παρουσιάσουν διαφορές στις δηλώσεις τους ενδέχεται να υποστούν αναδρομική αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ και να επιβαρυνθούν με διοικητικά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ.

Η διαδικασία ελέγχου θα αξιοποιήσει ψηφιακά δεδομένα από το Κτηματολόγιο, τις οικοδομικές άδειες και τις δηλώσεις αυθαιρέτων για τον εντοπισμό τυχόν ανακριβειών.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προληπτικά την ακρίβεια των στοιχείων της περιουσίας τους στο Ε9, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων και των εμπράγματων δικαιωμάτων.

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Τα ακίνητα παραμένουν η σημαντικότερη περιουσία για εκατομμύρια Έλληνες, αλλά και μία από τις βασικές πηγές φορολογικών εσόδων για το κράτος. Γι’ αυτό και η ΑΑΔΕ προχωρά σε ένα νέο κύμα διασταυρώσεων, με στόχο να εντοπίσει αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων και σε όσα έχουν δηλωθεί στο Ε9 και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Η φιλοσοφία των νέων ελέγχων είναι απλή: κάθε ακίνητο θα πρέπει να εμφανίζεται με τα πραγματικά χαρακτηριστικά του. Εάν διαπιστωθούν διαφορές, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με αναδρομική αναπροσαρμογή του φόρου, αλλά και με διοικητικά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και τις παραβάσεις που θα διαπιστωθούν.

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Γιατί αφορά σχεδόν όλους τους ιδιοκτήτες

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι το Ε9 είναι μια δήλωση που συμπληρώθηκε πριν από χρόνια και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, κάθε μεταβολή σε ένα ακίνητο — από μια τακτοποίηση αυθαιρέτου μέχρι μια αλλαγή στη χρήση ή στα τετραγωνικά — μπορεί να επηρεάσει τον ΕΝΦΙΑ.

Οι νέες διασταυρώσεις αναμένεται να αξιοποιήσουν στοιχεία από διαφορετικές βάσεις δεδομένων, όπως το Κτηματολόγιο, τις δηλώσεις αυθαιρέτων, τις οικοδομικές άδειες και άλλες ψηφιακές εφαρμογές του Δημοσίου, ώστε να εντοπιστούν αποκλίσεις που μέχρι σήμερα περνούσαν απαρατήρητες.

Ποια λάθη κοστίζουν περισσότερο

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν προσεκτικά:

αν τα τετραγωνικά μέτρα είναι σωστά,

αν έχουν δηλωθεί ορθά οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης),

αν έχουν καταχωριστεί οι ημιτελείς κατασκευές,

αν έχουν δηλωθεί σωστά τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία),

καθώς και αν έχουν περαστεί όλες οι μεταβολές που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη και ένα λάθος σε κάποιο από αυτά τα στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο ΕΝΦΙΑ ή να στερήσει από τον ιδιοκτήτη εκπτώσεις και απαλλαγές που δικαιούται.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες: Το ασφαλέστερο βήμα είναι ένας πλήρης έλεγχος της περιουσιακής εικόνας που εμφανίζεται στο Ε9 πριν ξεκινήσουν οι εκτεταμένοι έλεγχοι. Άλλωστε, η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι πολλές επιβαρύνσεις δεν οφείλονται σε φοροδιαφυγή, αλλά σε λάθη ή παραλείψεις στις δηλώσεις ακινήτων. Ένας προληπτικός έλεγχος μπορεί να αποτρέψει τόσο πρόσθετους φόρους όσο και διοικητικές κυρώσεις!