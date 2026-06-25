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Μια σημαντική «ανάσα» για χιλιάδες ανέργους που βρίσκονται λίγα χρόνια πριν από τη σύνταξη αναμένεται να δώσει το νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο αφορά 8.000 άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών και προβλέπει εργασία έως και για 24 μήνες σε φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως σε ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους λίγο πριν θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και χρειάζονται επιπλέον ένσημα για να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

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Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δικαιούχοι θα είναι:

Άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών.

Εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Άτομα που δεν έχουν ακόμη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Ασφαλισμένοι που χρειάζονται επιπλέον χρόνο ασφάλισης για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης.

Ιδιαίτερα ωφελημένοι αναμένεται να είναι όσοι βρίσκονται κοντά στις 4.500 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή στο ελάχιστο όριο που απαιτείται για πλήρη σύνταξη γήρατος.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν για έως δύο χρόνια σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, αποκτώντας παράλληλα ασφαλιστικό χρόνο που θα προσμετρηθεί για τη συνταξιοδότησή τους.

Η διάρκεια προβλέπεται να είναι:

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12 μήνες αρχικής απασχόλησης.

Δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες.

Συνολική διάρκεια έως 24 μήνες.

Ουσιαστικά, το πρόγραμμα λειτουργεί ως «γέφυρα» για όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη αλλά δεν διαθέτουν ακόμη τα απαραίτητα ένσημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα δράση αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο, με τη ΔΥΠΑ να προχωρά στις σχετικές ανακοινώσεις και προσκλήσεις το επόμενο διάστημα.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει, να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, να διαθέτουν ενημερωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και φυσικά να υποβάλλουν σχετική αίτηση όταν ανοίξει επίσημα το πρόγραμμα.

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