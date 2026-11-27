Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αρκετοί δικαιούχοι έλαβαν μικρότερα ποσά επιστροφής ενοικίου από το αναμενόμενο, καθώς η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης που δηλώθηκε για το 2025.

Ο υπολογισμός του τελικού ποσού εξαρτάται από τη διάρκεια της μίσθωσης, τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και το συνολικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Η προσαύξηση των 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί αφορά αποκλειστικά το ανώτατο όριο της ενίσχυσης και όχι το ίδιο το ποσό της επιστροφής που καταβάλλεται στον δικαιούχο.

Όσοι δικαιούχοι διαπίστωσαν λάθη ή δεν πληρώθηκαν λόγω προβλημάτων με το IBAN μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ή να υποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά στην πλατφόρμα myAADE.

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Αντί για ένα ολόκληρο μηνιαίο ενοίκιο, αρκετοί δικαιούχοι διαπίστωσαν ότι πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ένα σημαντικά μικρότερο ποσό. Συνολικά καταβλήθηκαν 236 εκατ. ευρώ σε 932.652 δικαιούχους, με τη μέση ενίσχυση να διαμορφώνεται σε περίπου 253 ευρώ, ποσό αισθητά χαμηλότερο από πολλά από τα σημερινά μηνιαία μισθώματα.

Το «κλειδί» για την κατανόηση του ποσού που εισέπραξε κάθε δικαιούχος βρίσκεται στη φορολογική του δήλωση, στη διάρκεια της μίσθωσης και στο συνολικό ποσό που δηλώθηκε ότι καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025.

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Η «παγίδα» των 12 μηνών

Η επιστροφή ενοικίου δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στο τελευταίο μηνιαίο μίσθωμα που πλήρωσε ο ενοικιαστής, αλλά στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης του προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που νοίκιασε κατοικία για έξι μήνες θα λάβει ουσιαστικά το μισό μηνιαίο ενοίκιο, ενώ κάποιος που νοίκιασε σπίτι για τρεις μήνες θα εισπράξει μόλις το ένα τέταρτο. Αντίστοιχα, όσοι μετακόμισαν κατά τη διάρκεια του 2025 θα λάβουν ενίσχυση που υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των ενοικίων που κατέβαλαν και για τις δύο κατοικίες.

Πόσα χρήματα δικαιούστε – Παραδείγματα

Μηνιαίο ενοίκιο Μήνες μίσθωσης το 2025 Ετήσια δαπάνη Επιστροφή ενοικίου 350 € 12 4.200 € 350 € 500 € 6 3.000 € 250 € 600 € 3 1.800 € 150 € 700 € 9 6.300 € 525 € 900 € 12 10.800 € 800 € 900 € (οικογένεια με 2 παιδιά) 12 10.800 € 900 €

Τα 50 ευρώ ανά παιδί

Ένα ακόμη σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η προσαύξηση αφορά το ανώτατο όριο της ενίσχυσης και όχι το ίδιο το ποσό της επιστροφής. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά που καταβάλλει μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ για ολόκληρο το έτος θα λάβει 500 ευρώ και όχι 600 ευρώ. Αντίθετα, μια οικογένεια με δύο παιδιά και μηνιαίο ενοίκιο 950 ευρώ θα εισπράξει 900 ευρώ, καθώς το ανώτατο όριο αυξάνεται από τα 800 στα 900 ευρώ.

Τι πρέπει να ελέγξετε εάν πήρατε λιγότερα χρήματα

Οι δικαιούχοι που θεωρούν ότι αδικήθηκαν κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης θα πρέπει να ελέγξουν:

Το συνολικό ετήσιο ποσό ενοικίου που αναγράφεται στο Ε1.

Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων.

Τη διάρκεια της μίσθωσης ή των διαδοχικών μισθώσεων.

Τα στοιχεία των φοιτητικών κατοικιών.

Την ορθότητα του δηλωμένου IBAN.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μπορούν να υποβληθούν δικαιολογητικά για τις προβλεπόμενες ειδικές περιπτώσεις μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» του myAADE. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, 26.884 δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν λόγω προβλημάτων με το IBAN και έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ή να επικαιροποιήσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό, ώστε να εισπράξουν τα χρήματα στον επόμενο κύκλο πληρωμών.