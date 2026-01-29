Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για τον αριθμό των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα, αξίζει να σταθούμε στα επίσημα δεδομένα, στη μεθοδολογία καταγραφής και στο θεσμικό πλαίσιο που τα συνοδεύει. Γιατί όταν η συζήτηση αφορά ανθρώπινες ζωές, η ακρίβεια δεν είναι λεπτομέρεια· είναι προϋπόθεση αξιοπιστίας.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιθεώρηση Εργασίας, τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα καταγράφονται ως εξής:

2021: 46

46 2022: 46

46 2023: 47

47 2024: 48

Για το 2025, τα καταγεγραμμένα θανατηφόρα ατυχήματα ανέρχονται σε 42, ενώ άλλα 5 περιστατικά βρίσκονται υπό διερεύνηση. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν μια σταθερή εικόνα, χωρίς απότομες μεταβολές, σε μια περίοδο όπου το εργατικό δυναμικό και η παραγωγική δραστηριότητα αυξήθηκαν σημαντικά.

Ποιος ερευνά και πώς

Τα εργατικά ατυχήματα – και ιδίως τα θανατηφόρα – διερευνώνται από τους Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η Αρχή λειτουργεί με βάση ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και ακολουθεί διαχρονικά τη μεθοδολογία ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Στατιστικής για τα Εργατικά Ατυχήματα (ESAW).

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιθεώρησης. Όπως επισημαίνετγαι, πλέον, η αναγγελία των ατυχημάτων, η διερεύνηση, η αξιολόγηση, η στατιστική ταξινόμηση και η συνολική διαχείρισή τους καταγράφονται αναλυτικά και σε πραγματικό χρόνο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Παράλληλα, τηρούνται ακριβή στοιχεία για όλες τις σχετικές δραστηριότητες των υπηρεσιών.

Ένας έλεγχος με πολλαπλές δικλίδες

Η αξιοπιστία των καταγραφών δεν στηρίζεται μόνο στην Επιθεώρηση Εργασίας. Αστυνομικές Αρχές, Εισαγγελικές Αρχές και Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες εμπλέκονται παράλληλα στη διερεύνηση κάθε θανατηφόρου περιστατικού.

Συγκεκριμένα:

η Επιθεώρηση διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για τα αίτια,

η Αστυνομία πραγματοποιεί την προανακριτική διαδικασία,

η Ιατροδικαστική Υπηρεσία εκδίδει πόρισμα,

και οι Εισαγγελικές Αρχές ολοκληρώνουν την προανάκριση.

Η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του θανατηφόρου αποτελέσματος και της εξαρτημένης εργασίας εξετάζεται, επομένως, από περισσότερους του ενός θεσμούς. Αυτό καθιστά τις επίσημες καταγραφές πολλαπλά ελεγμένες.

Η ευρωπαϊκή σύγκριση

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα σε σύγκριση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών χωρών με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, πίσω μόνο από τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 509.000 εργαζομένους και η παραγωγική δραστηριότητα ενισχύθηκε αισθητά.

Γιατί η συζήτηση πρέπει να γίνεται σωστά

Τα εργατικά δυστυχήματα δεν είναι απλοί αριθμοί. Είναι ανθρώπινες απώλειες που απαιτούν σοβαρότητα, τεκμηρίωση και θεσμική ευθύνη. Η δημόσια συζήτηση οφείλει να βασίζεται σε επίσημα δεδομένα, διαφανείς μεθοδολογίες και ευρωπαϊκά συγκρίσιμα στοιχεία. Μόνο έτσι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της πρόληψης και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας — και όχι απλώς στη δημιουργία πρόσκαιρων εντυπώσεων.

