Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΠΟΜΙΔΑ χαρακτηρίζει τα νέα μέτρα για τα ακίνητα θετικά, αλλά ανεπαρκή για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης.

Οι ιδιοκτήτες ζητούν τη δραστική διεύρυνση των φοροαπαλλαγών για όλες τις κενές κατοικίες ώστε να ενισχυθεί η μακροχρόνια μίσθωση.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία προτείνει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στα ενοίκια και την άμεση εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης φερεγγυότητας για τους ενοικιαστές.

Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, προτείνεται η αύξηση της έκπτωσης για ασφαλισμένες κατοικίες και η κατάργηση του φόρου στα διατηρητέα κτίρια.

Τέλος, η ΠΟΜΙΔΑ κρίνει ως αναποτελεσματικούς τους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την αύξηση του φόρου μεταβίβασης για πολίτες τρίτων χωρών.

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Θετικά αλλά όχι αρκετά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγης θεωρεί η ΠΟΜΙΔΑ τα νέα μέτρα για τα ακίνητα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Το βασικό επιχείρημα των ιδιοκτητών είναι ότι, για να συγκρατηθούν τα ενοίκια, χρειάζεται να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει ως θετικές παρεμβάσεις την παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για κενές κατοικίες που ενοικιάζονται μακροχρόνια ή εγκαταλείπουν τη βραχυχρόνια μίσθωση, τη φορολογική έκπτωση έως 16.000 ευρώ για αναβάθμιση κτιρίων, την παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και την επέκταση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε ακόμη 131 οικισμούς.

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Ωστόσο, θεωρεί ότι η τριετής φοροαπαλλαγή πρέπει να διευρυνθεί δραστικά. Ζητά να καλύπτει κάθε κατοικία που σήμερα δεν βρίσκεται σε μακροχρόνια μίσθωση, ακόμη και αν είναι νεόδμητη, ανακαινισμένη, νεοαποκτηθείσα, ιδιοκατοικούμενη, δωρεάν παραχωρημένη ή ανήκει σε νομικό πρόσωπο. Στόχος, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, είναι να δημιουργηθεί ισχυρό κίνητρο ώστε περισσότερα ακίνητα να βγουν άμεσα στην αγορά.

Παράλληλα ζητά μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες των φορολογικών συντελεστών στα εισοδήματα από ενοίκια, στα τρία κλιμάκια στα οποία δεν έγινε μείωση πέρυσι.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει και στην εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών. Πρόκειται, όπως υποστηρίζει, για παρέμβαση χωρίς δημοσιονομικό κόστος, η οποία έχει ήδη εξαγγελθεί αλλά δεν έχει υλοποιηθεί. Η λογική είναι ότι εάν μειωθεί ο κίνδυνος για τον ιδιοκτήτη από έναν ασυνεπή ενοικιαστή, μπορεί να περιοριστεί ένας από τους λόγους που κρατούν κατοικίες εκτός αγοράς.

Οι τρεις αλλαγές που ζητά στον ΕΝΦΙΑ

Στο μέτωπο του ΕΝΦΙΑ, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά άλλες τρεις παρεμβάσεις: αύξηση της έκπτωσης για ασφαλισμένες κατοικίες από 20% σε 50%, έκπτωση 3% για όσους εξοφλούν εφάπαξ τον φόρο και πλήρη κατάργηση του κύριου ΕΝΦΙΑ στα διατηρητέα κτίρια.

Στον αντίποδα, χαρακτηρίζει αναποτελεσματική την παράταση για το 2027 των περιορισμών στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Α΄ διαμέρισμα Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα αντιμετωπίζει και την αύξηση από 3% σε 15% του φόρου μεταβίβασης κατοικίας για φυσικά πρόσωπα τρίτων χωρών, που προβλέπεται από την 1η Ιουλίου 2027.