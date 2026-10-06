Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Καταγγελία αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη κυκλώματος που ίδρυε εικονικές εταιρείες με αχυρανθρώπους προκαλώντας εκατομμύρια ευρώ ζημία στον e-ΕΦΚΑ.

Η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων συνέλαβε οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες, για δράση που ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2021.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και η ΑΑΔΕ ερευνούν τις οικονομικές συναλλαγές για τον εντοπισμό πιθανού ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής.

Οι Αρχές εξετάζουν αν ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν για την εμφάνιση εικονικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων εξόδων που φέρεται να συνδέονται με το ΛΑΟΣ.

Ο ακριβής αριθμός των εταιρειών που εμπλέκονται στον μηχανισμό απάτης παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια «καρφωτή», σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ήταν η αφετηρία της έρευνας που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του κυκλώματος το οποίο κατηγορείται ότι έστηνε εταιρείες με «αχυρανθρώπους», άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ στον e-ΕΦΚΑ.

Η επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων οδήγησε μέχρι στιγμής σε οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» και ο Φίλιππος Καμπούρης. Η δράση της οργάνωσης φέρεται να εκτείνεται τουλάχιστον από το 2021, ενώ η ζημία που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πόσο μεγαλύτερη είναι η υπόθεση, καθώς σύμφωνα με κορυφαίο παράγοντα του ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες του Οργανισμού δεν έχουν ακόμη εντοπίση τον ακριβή αριθμό των εταιρειών που φέρεται να δημιουργήθηκαν ή να χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού της απάτης.

Στο επόμενο στάδιο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανοίξει ο οικονομικός φάκελος της υπόθεσης σε δύο κατευθύνσεις. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ερευνήσει εάν χρήματα που συνδέονται με την υπόθεση διοχετεύθηκαν ή επανεισήχθησαν στην οικονομία με τρόπο που συνιστά ξέπλυμα, ενώ η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει τυχόν φορολογικές παραβάσεις και θα επιχειρήσει να προσδιορίσει το πραγματικό ύψος ενδεχόμενης φοροδιαφυγής.

Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν εταιρείες, ΑΦΜ, τραπεζικοί λογαριασμοί, συναλλαγές και η διαδρομή των χρημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο η πλήρης έκταση της φερόμενης απάτης όσο και εάν πίσω από τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ υπήρχε ένα ευρύτερο οικονομικό κύκλωμα.

Η έρευνα φτάνει και σε δαπάνες του ΛΑΟΣ

Μία ακόμη πτυχή της υπόθεσης που εξετάζεται αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, τον πραγματικό ρόλο των εταιρειών που φέρεται να είχαν δημιουργηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένες από αυτές ενδέχεται να μην είχαν ουσιαστικό επιχειρηματικό αντικείμενο, αλλά να χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση ή δικαιολόγηση δαπανών και συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται εάν μέσω τέτοιων εταιρικών σχημάτων δικαιολογούνταν, μεταξύ άλλων, και δαπάνες που συνδέονταν με το ΛΑΟΣ, κάτι που αναμένεται να εξεταστεί μέσα από τα παραστατικά, τις οικονομικές συναλλαγές και τις διαδρομές των χρημάτων.