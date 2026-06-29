Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών λόγω των περιορισμών στις μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι τα τρέχοντα επίπεδα αποθήκευσης επαρκούν για τον χειμερινό εφοδιασμό, προτείνοντας στα κράτη-μέλη να καλύψουν το 75% με 80% της χωρητικότητας.

Οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν εντός φυσιολογικών ορίων, ωστόσο οι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή εκτίναξη του κόστους θέρμανσης αν καθυστερήσει η αποκατάσταση των εξαγωγών από το Κατάρ.

Η μελλοντική ενεργειακή επάρκεια εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα επαναφοράς της παραγωγής LNG και την εξέλιξη της ζήτησης ενόψει του χειμώνα και της προγραμματισμένης απαγόρευσης των ρωσικών εισαγωγών.

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Με τα αποθέματα φυσικού αερίου να είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 χρόνων, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται πολύ δύσκολος για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι θα αναγκαστούν να πληρώσουν «χρυσάφι» τη θέρμανσή τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Wood Mackenzie, μετά τις τεράστιες επιπτώσεις στην ενέργεια από τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που περιόρισε τις μεταφορές LNG, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011

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Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είναι μόλις στο 28%, μετά από έναν ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα με την αναπλήρωσή τους να είναι σήμερα στο 48%, και αναμένεται να φτάσει στο 76%.

«Βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο για τα σχέδια αναπλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη», δήλωσε η αναλύτρια της Argus Media, Νατάσα Φίλντινγκ λέγοντας ότι, «όσο περισσότερο διαρκούν οι περιορισμοί στην προσφορά LNG, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα αποθέματα στην αρχή του χειμώνα και τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εκτίναξης των τιμών».

Οι ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς φυσικού αερίου διαπραγματεύονται περίπου στα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), ελάχιστα υψηλότερες από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και εντός ενός φυσιολογικού εύρους για αυτήν την εποχή του έτους. Ακόμα και όταν οι τιμές αυξήθηκαν τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, παρέμειναν πολύ κάτω από την κορύφωση των 342 ευρώ/MWh που επιτεύχθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Δεν ανησυχεί» η Κομισιόν

Η Κομισιόν ωστόσο, εμφανίζεται καθησυχαστική λέγοντας ότι «τα τρέχοντα επίπεδα αποθήκευσης δεν εγείρουν άμεσες ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια» καθώς θεωρεί ότι μια πληρότητα κοντά στο 80% είναι επαρκής για να διασφαλιστεί ο χειμερινός εφοδιασμός, ενώ τα σημερινά αποθέματα βρίσκονται περίπου 10% κάτω από τον μέσο όρο της προ κρίσης περιόδου.

Υποστηρίζει ακόμη, ότι η ζήτηση φυσικού αερίου στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά περίπου 17% τα τελευταία χρόνια.

Για να αποφευχθούν νέες πιέσεις στις τιμές, η Επιτροπή έχει συστήσει στα κράτη-μέλη να γεμίσουν τις αποθήκες στο 80% ή ακόμη και στο 75%, εγκαταλείποντας ουσιαστικά τον προηγούμενο μη δεσμευτικό στόχο του 90%.

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«Χρειαζόμαστε υψηλά επίπεδα αποθεμάτων για να είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο χειμώνα, αλλά θέλουμε να το πετύχουμε χωρίς να προκαλέσουμε βραχυπρόθεσμες αυξήσεις τιμών», δήλωσε την Παρασκευή ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Ντάν Γιόργκενσεν.

Καταλήτης οι εξαγωγές από το Κατάρ

Οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα επιστρέψουν στις αγορές οι εξαγωγές LNG από το Κατάρ ενώ άδεια δεξαμενόπλοια LNG άρχισαν να επιστρέφουν προς τον Περσικό Κόλπο σχεδόν αμέσως μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η παραγωγή της χώρας θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε όλες τις εγκαταστάσεις LNG, πλην δύο μονάδων που επλήγησαν από ιρανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

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Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες για το πόσο γρήγορα θα επανέλθουν οι ποσότητες αυτές στην αγορά. Η αναλύτρια εμπορευμάτων της Goldman Sachs, Samantha Dart, εκτιμά ότι εάν οι μονάδες του γιγαντιαίου συγκροτήματος LNG του Ras Laffan λειτουργήσουν πλήρως έως τα τέλη Ιουλίου, οι ευρωπαϊκές αποθήκες θα ολοκληρώσουν την περίοδο αναπλήρωσης με πληρότητα περίπου 74%.

Αντίθετα, εάν η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής καθυστερήσει έως τα τέλη Αυγούστου, τα αποθέματα ενδέχεται να υποχωρήσουν ακόμη και στο 70% πριν από την έναρξη του χειμώνα.

Η εταιρεία Energy Aspects σημείωσε ότι οι επενδυτές αυξάνουν ήδη τα στοιχήματα για υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου κατά τη χειμερινή περίοδο στις αγορές παραγώγων.

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Ο Tom Marzec-Manser, διευθυντής Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου και LNG της Wood Mackenzie, εκτίμησε ότι οι τιμές ενδέχεται να υποχωρήσουν περαιτέρω τους επόμενους μήνες, καθώς περισσότερα φορτία LNG θα αναχωρούν από τον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι τιμές πιθανότατα θα κινηθούν ξανά ανοδικά όσο πλησιάζει ο χειμώνας, δημιουργώντας σημαντικούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε περίπτωση ψυχρών καιρικών συνθηκών στις αρχές του 2027.

Η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δυσοίωνη εάν η ΕΕ επιμείνει στο σ΄χεδιο της να απαγορεύσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού LNG από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθώς το ρωσικό LNG αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών εισαγωγών LNG της Ευρώπης.

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