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Ο φυσικός αυτός κόμβος διασυνδέεται πλήρως με τις ψηφιακές υπηρεσίες και το τηλεφωνικό κέντρο της Αρχής για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε το myPoint πρότυπο μεταρρύθμισης που αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των πολιτών.

Η νέα δομή στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δημόσιους θεσμούς.

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Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης των φορολογουμένων εγκαινίασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος ΑΑΔΕ myPoint στον Κεραμεικό, φιλοδοξώντας να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες συναλλάσσονται με τη φορολογική διοίκηση.

Το ΑΑΔΕ myPoint αποτελεί έναν σύγχρονο φυσικό κόμβο εξυπηρέτησης, ο οποίος λειτουργεί ως μέρος ενός ολοκληρωμένου, πολυκαναλικού συστήματος υπηρεσιών. Είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και το τηλεφωνικό κέντρο my1521, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα, λιγότερη γραφειοκρατία και πιο αποτελεσματική καθοδήγηση.

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Στόχος της νέας δομής είναι η παροχή μιας ενιαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης, όπου οι φυσικές και οι ψηφιακές υπηρεσίες λειτουργούν συμπληρωματικά. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι χρόνοι αναμονής, απλοποιούνται οι διαδικασίες και περιορίζεται η ανάγκη για πολλαπλές επισκέψεις στις υπηρεσίες της Αρχής.

Στα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος παρευρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την ΑΑΔΕ ως ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα μεταρρύθμισης του ελληνικού Δημοσίου.

Όπως επισήμανε, η ΑΑΔΕ απέδειξε τα τελευταία χρόνια ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να αξιοποιεί την τεχνολογία, τα δεδομένα και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, προσφέροντας μετρήσιμα αποτελέσματα τόσο για την οικονομία όσο και για τον πολίτη.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι μια σύγχρονη οικονομία προϋποθέτει μια εξίσου σύγχρονη φορολογική διοίκηση, επισημαίνοντας πως η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης αποτελεί πλέον παράγοντα ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η καινοτομία δεν περιορίζεται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, αλλά αφορά κυρίως τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

«Το πραγματικά σύγχρονο κράτος δεν περιμένει τον πολίτη να φτάσει στο γκισέ για να λύσει το πρόβλημά του. Προσπαθεί να προβλέπει την ανάγκη και να δίνει λύση νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Αναφερόμενος στο νέο μοντέλο εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ, σημείωσε ότι το myPoint εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία, καθώς μετατρέπει την εξυπηρέτηση από μια αποσπασματική διαδικασία σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον φορολογούμενο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε βελτίωση στις δημόσιες υπηρεσίες ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

«Κάθε φορά που μειώνεται ο χρόνος αναμονής, κάθε φορά που απλοποιείται μια διαδικασία, κάθε φορά που ο πολίτης λύνει γρήγορα ένα ζήτημά του, ενισχύεται η εμπιστοσύνη του προς τους θεσμούς. Και τελικά εκεί κρίνεται η επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης», ανέφερε.

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Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός χαρακτήρισε την ΑΑΔΕ πρότυπο για το σύγχρονο ελληνικό κράτος, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος πρέπει να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Η ΑΑΔΕ δείχνει σήμερα τον δρόμο για το πώς μπορεί να μοιάζει το κράτος του 21ου αιώνα. Να είναι ψηφιακό, αλλά κυρίως ευέλικτο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο. Και αυτή η πρόοδος πρέπει να μετριέται στην πράξη, κάθε φορά που ένας πολίτης λέει: “Αυτή τη φορά, το κράτος λειτούργησε”», δήλωσε.

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