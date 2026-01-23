Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η Binance, υπέβαλε επίσημο αίτημα αδειοδότησης στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με στόχο να δραστηριοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του νέου κανονισμού για τις αγορές κρυπτονομισμάτων (Markets in Crypto-Assets – MiCA), ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή εντός του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτηση MiCA και ότι η εταιρεία συνεργάζεται στενά με την ελληνική ρυθμιστική αρχή. Όπως σημειώνεται, η MiCA αποτελεί «ένα θετικό και κρίσιμο ορόσημο για τον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς εισάγει μεγαλύτερη κανονιστική σαφήνεια, ενισχυμένη προστασία των χρηστών και ένα σαφές πλαίσιο για υπεύθυνη καινοτομία».

Η Binance εκφράζει επίσης την πρόθεσή της να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού τοπίου στην ΕΕ, τονίζοντας ότι βλέπει την Ελλάδα ως στρατηγικό κόμβο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ψηφιακού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ίδρυση εταιρείας holding της Binance στην Ελλάδα, η οποία έχει καταχωρηθεί με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η ελληνική εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην απόκτηση και διαχείριση συμμετοχών στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής.

Η αίτηση αδειοδότησης εξετάζεται στο πλαίσιο fast-track διαδικασίας που έχει ενεργοποιήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει προσλάβει πέντε διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες,μεταξύ αυτών οι PwC, Deloitte και KPMG, για την υποστήριξη της αξιολόγησης.

Binance has formally applied for a pan-European license known as MiCA that digital asset firms operating in the continent must obtain before July 1. https://t.co/n7gyOsnOpk — FORTUNE (@FortuneMagazine) January 22, 2026

Η προσπάθεια της Binance εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο επανόδου της σε ρυθμιζόμενες αγορές, μετά τις σοβαρές νομικές περιπέτειες του 2023. Τότε, η εταιρεία κατέβαλε αποζημίωση ύψους 4,3 δισ. δολαρίων στις αμερικανικές αρχές, ενώ ο ιδρυτής της Changpeng Zhao (CZ) δήλωσε ένοχος για παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος στις ΗΠΑ.

Ο Zhao καταδικάστηκε σε τετράμηνη φυλάκιση το 2024, αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και έλαβε πλήρη χάρη τον Οκτώβριο του 2025. Τον Ιανουάριο του 2026 πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ενώ την ίδια περίοδο η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) απέσυρε τις αστικές κατηγορίες κατά της Binance και του ιδρυτή της.