Με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας ξεκινά κι αυτό το Σεπτέμβρη το υπουργείο Ανάπτυξης, μετά την παταγώδη αποτυχία των προηγούμενων χρόνων, με τον αρμόδιο Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει σήμερα ότι θα αναθέσει μέσα στους επόμενους μήνες την «καυτή πατάτα» της ακρίβειας σε αρχή εποπτείας της αγοράς για την προστασία των καταναλωτών.

Με τις τιμές σε σούπερ μάρκετ, σχολικά είδη, ενοίκια, ενέργεια και άλλα να αυξάνονται αντί να μειώνονται, το υπουργείο παραδέχεται εμμέσως ότι όλες οι «προσπάθειες» της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας απέτυχαν αναθέτοντας έτσι την ευθύνη για την εκτόξευση των τιμών σε ανεξάρτητη αρχή η οποία όπως αναφέρει «θα προκύψει από μια αληθινή συνεννόηση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών».

Όπως τόνισε στο Open, ο υπουργός Ανάπτυξης «σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή που θα μπορεί ο καταναλωτής να φωτογραφίζει και να μετράει σαν επίσημη καταγγελία και να το στέλνει στην Αρχή. Θα έχει 300 πρόσθετους ελεγκτές για να μπορούν να ανταποκρίνονται και θα επανεξετάσουμε μια σειρά από πράγματα στο θεσμικό πλαίσιο όπως ότι δεν μπορείς να κάνεις προσφορές σε προϊόν που ανατιμήσεις πριν λίγους μήνες».

Με λίγα λόγια, ο καταναλωτής θα «καταγράφει» τα κακώς κείμενα και η Αρχή θα στέλνει πρόστιμα για τις παράνομες αυξήσεις, χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά ότι η κυβέρνηση έχει πραγματικό στόχο να σταματήσει τις αλματώδεις αυξήσεις που καταγράφονται σε όλα τα προϊόντα σχεδόν κάθε μήνα. Αντιθέτως, το πρόβλημα εντοπίστηκε στην έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών…

«Διαπίστωσα όταν πήγα στο Υπουργείο ότι υπάρχουν σοβαρά κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και είπα ότι η λύση είναι να δημιουργήσουμε μια Αρχή ισχυρή σαν την ΑΑΔΕ» ανέφερε ο κ . θεοδωρικάκος και υπογράμμισε ότι θα έρθει κύκλος νέων ελέγχων από εβδομάδα. Έχω δώσει εντολή για έναν κύκλο νέων ελέγχων στα σουπερμάρκετ».

Λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για πρωτοβουλίες «ώστε να έρθει ο χωράφι στο ράφι» όπως είπε. «Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις των ρόλων των λαϊκών αγορών και κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να υπάρχουν περισσότεροι αγρότες και παραγωγοί στις λαϊκές αγορές. Και επειδή όντως τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχουν μπει καινούργιοι αν και δεν είναι αρμοδιότητα του υπουργείου θα ενισχύσουμε αγρότες να έρθουν στις υπάρχουσες λαϊκές αγορές και θα δώσουμε τη δυνατότητα στην Αυτοδιοίκηση να κάνει ξεχωριστές λαϊκές για τους παραγωγούς» διαμήνυσε.

«Χωρίς τη λαϊκή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να καλύψουμε και τη ζήτηση ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες με τους τουρίστες» ανέφερε.