Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι βάζει την «Αμερική Πρώτη» και τα συμφέροντα των πολιτών του, οι Αμερικανοί όμως πληρώνουν πολύ ακριβά τους δασμούς που έχει επιβάλλει σε όλο τον πλανήτη και κάθε άλλο παρά ευχαριστημένοι είναι με τις αποφάσεις του.

Ο Άντονι Καμπρέρα ολοκλήρωσε πριν από τρεις εβδομάδες το νεόκτιστο σπίτι του στο Χόπατκονγκ του Νιου Τζέρσεϊ όμως χρειάστηκε να πληρώσει επιπλέον 150.000 δολάρια εξαιτίας των δασμών σε οικοδομικά υλικά, είδη οικιακής χρήσης ακόμη και έπιπλα.

Ο αρχικός του προϋπολογισμός ήταν κοντά στα 300.000 δολάρια όμως ρελικά έφτασε τα 450.000 καθώς καθώς εν μέσω δασμών του Τραμπ οι τιμές σε μια σειρά προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ασία και την Ευρώπη, έχουν εκτοξευτεί από την άνοιξη.

«Οι δασμοί ήταν σίγουρα στο μυαλό μου σε όλη τη διάρκεια της διαδικασία και ήταν μια ανησυχία κάθε πρωί που κοιτούσαμε τις τιμές να αυξάνονται, προσπαθώντας να καταλάβουμε πώς να ελέγξουμε τον προϋπολογισμό που συνέχιζε να διογκώνεται», είπε.

Ο Cabrera δεν είναι ο μόνος Αμερικανός που αντιλαμβάνεται ότι οι δασμοί Τραμπ πλήττουν πρώτα και περισσότερο τα πορτοφόλια των Αμερικανών καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων πουβλέπουν τις δουλειές τους να λιγοστεύουν λόγο του μεγάλου κόστους.

Ενώ ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να διατυπανίζει ότι οι δασμοί θα ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή και θα προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια, οι οικονομολόγοι επιμένουν ότι θα εντείνουν τα προβλήματα στην αγορά κατοικίας και θα επιβραδύνει τις κατασκευές.

Οι δασμοί 50% στον χάλυβα και στις εισαγωγές χαλκού, έχουν αυξήσει το κόστος στα οικοδομικά υλικά όπως οι χάλκινοι σωλήνες με την αγορά κατοικίας να διανύει εποχή κατακόρυφης πτώσης.

«Εξαρχής, βρισκόμαστε σε μια αρκετά αδύναμη θέση στην αγορά κατοικίας», δήλωσε ο Peter Harrell, επισκέπτης καθηγητής στη Νομική Σχολή του Georgetown. «Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται μια ήδη όχι σπουδαία αγορά νέων κατασκευών είναι το υψηλότερο κόστος εισροών».

Πρόσφατη έκθεση της Goldman Sachs εκτιμά ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές θα επωμιστούν έως και το 55% του κόστους των δασμών του Τραμπ το 2025 ενώ το 2026 θα είναι ακόμη χειρότερο καθώς τότε αναμένεται να περάσουν οι αυξήσεις στην αγορά και τους καταναλωτές.

Εταιρείες επίπλων όπως η RH, παλαιότερα γνωστή ως Restoration Hardware, αλλά και η Σουδική IKEA έχουν προειδοποιήσει ήδη τους Αμερικανούς καταναλωτές για τις αυξημένες τιμές τους λόγω των δασμών.

