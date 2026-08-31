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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε από την Κοζάνη τον επόμενο πήχη: ο κατώτατος μισθός, σήμερα στα 920 ευρώ μεικτά, θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές.

Ας υποθέσουμε ότι φτάνει στα 970 ευρώ. Είναι αύξηση 50 ευρώ μεικτά, δηλαδή 5,43%. Καθαρά 35 – 40 ευρώ. Θετική; Ασφαλώς. Αρκετή; Εκεί αρχίζει η συζήτηση.

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Ο λογαριασμός δεν περιμένει

Ας πάρουμε έναν εργαζόμενο που ζει μόνος του. Ένα ενδεικτικό ενοίκιο 500 ευρώ, εάν αυξηθεί κατά 7%, γίνεται 535 ευρώ. Μόνο από το σπίτι χάθηκαν 35 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή χάθηκε η αύξηση που τάζει από τώρα η κυβέρνηση.

Προσθέστε ένα βασικό σούπερ μάρκετ, ρεύμα και κοινόχρηστα, κινητό και ίντερνετ, βενζίνη ή εισιτήρια για να πάει στη δουλειά. Και δεν έχουμε βάλει ακόμη ούτε ένα ευρώ για ρούχα, έναν καφέ, μία έξοδο, έναν γιατρό ή μια έκτακτη ανάγκη.

Αυτή είναι η πραγματική οικονομία της καθημερινότητας.

Δεν αρκεί να ανεβαίνει ο μισθός

Το πρόβλημα είναι ότι η ακρίβεια των προηγούμενων ετών δεν εξαφανίζεται επειδή πέφτει ο πληθωρισμός. Οι τιμές που ανέβηκαν παραμένουν ψηλά. Απλώς μπορεί να αυξάνονται με μικρότερη ταχύτητα.

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Γι’ αυτό και η σύγκριση δεν πρέπει να γίνεται μόνο ανάμεσα στα 920 και τα 970 ευρώ.

Πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε μισθό και πραγματικό κόστος ζωής.

Καλοδεχούμενα λοιπόν τα 960, τα 970 ή και περισσότερα ευρώ. Αλλά μαζί με την αύξηση των μισθών χρειάζεται πραγματική μάχη για ράφι, ενοίκια, ενέργεια και καθημερινά έξοδα.

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Διαφορετικά, θα συμβεί αυτό που γνωρίζει ήδη πολύ καλά ο εργαζόμενος:

Η αύξηση θα μπαίνει από τη μία τσέπη και η ακρίβεια θα την παίρνει από την άλλη.

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