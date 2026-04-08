Η ανακοίνωση της ανακωχής στη Μέση Ανατολή έφερε μια από τις πιο απότομες αναστροφές των τελευταίων εβδομάδων στις διεθνείς αγορές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να επιστρέψουν απότομα χαμηλότερα και τα χρηματιστήρια να αντιδράσουν με έντονη «ανακούφιση».

Το WTI γύρισε από τα 117 δολάρια σε επίπεδα κάτω από τα 100 , στα 95.

γύρισε από τα σε επίπεδα κάτω από τα , στα 95. Το Brent αποκλιμακώθηκε προς τα 94 δολάρια .

αποκλιμακώθηκε προς τα . Το TTF στην Ολλανδία υποχώρησε κοντά στα 44 ευρώ/MWh .

υποχώρησε κοντά στα . Και τα χρηματιστήρια αντέδρασαν καθώς αποφεύχθηκε, έστω προσωρινά, ένα νέο ενεργειακό σοκ.

Όλα δείχνουν, όπως παρατηρούν Έλληνες traders, «ότι στην αγορά δεν αποτιμάται ακόμα η ειρήνη, αλλά η προσωρινή απομάκρυνση του σεναρίου για ένα νέο, σκληρό ενεργειακό σοκ. Και αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να προκληθεί ένα βίαιο κύμα ρευστοποιήσεων στις ενεργειακές τιμές, οι οποίες μέχρι και χθες ενσωμάτωναν έντονο γεωπολιτικό premium».

Η πιο εντυπωσιακή αντίδραση καταγράφηκε στην αγορά πετρελαίου. Μόλις χθες, το WTI είχε εκτιναχθεί ακόμη και στα 117 δολάρια το βαρέλι, σε μια καθαρή κίνηση πανικού, καθώς οι αγορές φοβούνταν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να απειλήσει ευθέως τις ροές από τον Περσικό Κόλπο και κυρίως τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.



Σήμερα, όμως, η εικόνα αντιστράφηκε πλήρως. Το αμερικανικό αργό γύρισε κάτω από τα 100 δολάρια, με τις διεθνείς αγορές να «σβήνουν» σε λίγες ώρες μεγάλο μέρος του φόβου που είχε χτιστεί πάνω στο σενάριο μιας παρατεταμένης διαταραχής της προσφοράς. Τα futures του WTI υποχωρούν στα 95 δολάρια.





Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η εικόνα στο Brent, το βασικό διεθνές benchmark. Από τα τριψήφια επίπεδα και την έντονη νευρικότητα των προηγούμενων συνεδριάσεων, το Brent πέρασε σε απότομη αποκλιμάκωση, υποχωρώντας σήμερα προς τα 94–95 δολάρια το βαρέλι.

«Η αγορά πετρελαίου λειτούργησε σαν να γύρισε απότομα από τη λογική του “worst-case scenario” στη λογική του “ας περιμένουμε”». Και αυτή η αλλαγή είναι κρίσιμη. Γιατί μέχρι και χθες, οι traders τιμολογούσαν το ενδεχόμενο η κρίση να αποκτήσει διάρκεια, να κλιμακωθεί στρατιωτικά και να περάσει από το πολιτικό επίπεδο στο επίπεδο της πραγματικής προσφοράς, που σύμφωνα με το ΔΝΤ έχει ήδη μειωθεί κατά 13%. Σήμερα, αντίθετα, «η αγορά φαίνεται να λέει πως αν δεν διαταραχθούν οι ροές, δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει το πετρέλαιο σε τιμές πολεμικού σοκ, επανατιμολογώντας τον γεωπολιτικό κίνδυνο».

Η επόμενη μεγάλη ένδειξη αποκλιμάκωσης ήρθε από το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, και ειδικότερα από το TTF της Ολλανδίας, το οποίο αποτελεί τον βασικό δείκτη αναφοράς για την αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Και εδώ η εικόνα ήταν χαρακτηριστική, καθώς μετά το ξέσπασμα της έντασης στη Μέση Ανατολή, η αγορά άρχισε να προεξοφλεί το ενδεχόμενο διαταραχών στις παγκόσμιες ροές LNG, ιδίως εάν η κρίση επηρέαζε εξαγωγές από τον Κόλπο ή τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Όμως μετά την ανακοίνωση της ανακωχής, οι τιμές άρχισαν να ξεφουσκώνουν απότομα. Σήμερα, το TTF διαμορφώνεται κοντά στα 44 ευρώ/MWh, με πτώση σχεδόν 17% έως 20% σε ημερήσια βάση, επιστρέφοντας ουσιαστικά στα επίπεδα πριν από το ξέσπασμα της τελευταίας φάσης της κρίσης.

Τα χρηματιστήρια «αγοράζουν» αποκλιμάκωση

Η αντίδραση αυτή πέρασε αμέσως και στα χρηματιστήρια. Οι μετοχικές αγορές αντιμετώπισαν την πτώση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ως σαφές σήμα ότι «μειώνεται, έστω προσωρινά, ο κίνδυνος ενός νέου πληθωριστικού σοκ μέσω της ενέργειας».

Οι ασιατικές αγορές ήταν οι πρώτες που αποτύπωσαν αυτό το κλίμα : Ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο 5,42% ο Kospi στη Νότια Κορέα εκτινάχθηκε 6,87% οι επμέρους δείκτες στο Χονγκ Κονγκ έκλεισαν με άνοδο από 1,97% έως 4,66%.

Το θετικό κλίμα έχει περάσει και στη Γηραιά Ήπειρο με τα χρηματιστήρια σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία να κινούνται με κέρδη έως και 4%. Το χρηματιστήριο της Αθήνας καταγράφει άνοδο 5,16%, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές.