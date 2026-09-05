Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη δημιουργία ενός αποταμιευτικού λογαριασμού για παιδιά έως 18 ετών με κρατική συμμετοχή, στοχεύοντας στη μακροπρόθεσμη στήριξη των οικογενειών.

Παράλληλα εξετάζεται η θέσπιση μόνιμου ετήσιου επιδόματος για τους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο θα καταβάλλεται κάθε Μάρτιο στους δικαιούχους.

Οι αγρότες αναμένεται να επωφεληθούν από νέα φορολογική ελάφρυνση μέσω της αύξησης του αφορολόγητου ορίου για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει επιπλέον ελαφρύνσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες και αύξηση της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 450 ευρώ.

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Ένας «κουμπαράς» αποταμίευσης για τα παιδιά με κρατική συμμετοχή και ένα νέο μόνιμο επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους βρίσκονται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μεταξύ των παρεμβάσεων που προετοιμάζονται για τη ΔΕΘ. Πρόκειται για δύο μέτρα που προσθέτουν νέα στοιχεία στο πακέτο που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για αγρότες και οικογένειες.

«Κουμπαράς» με κρατική συμμετοχή για τα παιδιά

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Η πρώτη νέα πληροφορία αφορά τη δημιουργία ενός μοντέλου αποταμίευσης για παιδιά έως 18 ετών, στο οποίο θα συμμετέχει οικονομικά και το κράτος.

Η λογική του μέτρου είναι να δημιουργείται σταδιακά ένα αποταμιευτικό κεφάλαιο για το παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του. Οι ακριβείς όροι –το ύψος της κρατικής συμμετοχής, ποιοι θα είναι δικαιούχοι και πώς θα λειτουργεί ο λογαριασμός– δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστοί. Μια πρώτη αναφορά θα κάνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για να εξειδικευθεί το μέτρο στη συνέχεια από τους αρμόδιους υπουργούς.

Η παρέμβαση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή μεταφέρει ένα μέρος της πολιτικής για το δημογραφικό από την άμεση επιδότηση σε ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο στήριξης των παιδιών και των οικογενειών.

Μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στο Δημόσιο

Η δεύτερη πληροφορία που ξεχωρίζει αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους καθώς εξετάζεται η θέσπιση μόνιμου επιδόματος που θα καταβάλλεται κάθε Μάρτιο. Το ύψος του δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Εφόσον επιβεβαιωθεί στην τελική ομιλία του πρωθυπουργού, θα πρόκειται για μια νέα μόνιμη εισοδηματική παρέμβαση και όχι για έκτακτη ενίσχυση, στα επίπεδα της ενίσχυσης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι.

Νέα μείωση φόρου για τους αγρότες

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Σημαντική θέση στο πακέτο της ΔΕΘ φαίνεται ότι αποκτούν και οι αγρότες. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν νέα φορολογική ελάφρυνση, η οποία θα προκύψει μέσω αύξησης του αφορολόγητου ορίου.

Το ακριβές ύψος της παρέμβασης αναμένεται να αποκαλυφθεί από τον πρωθυπουργό. Η στόχευση, πάντως, είναι να ικανοποιηθούν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, με περισσότερα χρήματα να παραμένουν στο διαθέσιμο εισόδημα τους, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος παραγωγής εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα.

Πρόσθετες ελαφρύνσεις στις οικογένειες

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Παράλληλα, στο τελικό πακέτο της ΔΕΘ αναμένονται πρόσθετες ελαφρύνσεις για τις οικογένειες, με τις πληροφορίες να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε όσες έχουν περισσότερα από τρία παιδιά.

Στα μέτρα που φαίνεται να έχουν κλειδώσει είναι και η αύξηση της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων από τα 300 στα 450 ευρώ, η οποία καταβάλλεται τον Νοέμβριο.

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