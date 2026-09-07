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Οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν τον ειδικό λογαριασμό εντός δύο ετών από τη γέννηση του παιδιού, με το αρχικό ανώτατο όριο κρατικής συμμετοχής να ορίζεται στα 1.200 ευρώ ετησίως.

Τα χρήματα θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού, αποσκοπώντας στη συγκέντρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του.

Το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2027, εντασσόμενο στις ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Εκκρεμεί η νομοθετική εξειδίκευση σχετικά με τον φορέα διαχείρισης, τις επενδυτικές αποδόσεις και τα πιθανά κριτήρια που θα διέπουν τη διαδικασία.

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Από πληροφορία πριν από τη ΔΕΘ σε επίσημη κυβερνητική εξαγγελία. Ο «κουμπαράς» για τα παιδιά, που αποκάλυψε η HuffPost μία ημέρα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού, επιβεβαιώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πλέον έχουμε τα πρώτα συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα λειτουργεί.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μακροχρόνιο αποταμιευτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά, με ένα ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο: το κράτος θα διπλασιάζει την αποταμίευση της οικογένειας, μέσα στα προβλεπόμενα όρια.

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100 ευρώ ο γονιός, άλλα 100 το κράτος

Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τον ειδικό λογαριασμό μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτουν, η Πολιτεία θα βάζει ισόποσο ποσό, με αρχικό ανώτατο όριο κρατικής συμμετοχής τα 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Καλλιεργεί κουλτούρα αποταμίευσης

Η λογική γίνεται πιο κατανοητή με απλούς αριθμούς:

50 ευρώ τον μήνα οι γονείς → +50 ευρώ το κράτος

100 ευρώ τον μήνα οι γονείς → +100 ευρώ το κράτος

1.200 ευρώ τον χρόνο οι γονείς → +1.200 ευρώ το κράτος

Άρα, στο ανώτατο αρχικό όριο, στον λογαριασμό μπαίνουν 2.400 ευρώ τον χρόνο.

Το ανώτατο όριο προβλέπεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, επιτρέποντας σταδιακά μεγαλύτερες καταθέσεις και αντίστοιχη κρατική συμμετοχή.

Γιατί ο πρωθυπουργός μίλησε για πάνω από 60.000 ευρώ

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Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του νέου μέτρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι εάν οι γονείς αποταμιεύουν 100 ευρώ κάθε μήνα, το παιδί μπορεί στην ηλικία των 18 ετών να βρεθεί με κεφάλαιο άνω των 60.000 ευρώ.

Η απλή αριθμητική δείχνει, πάντως, ότι μόνο 100 ευρώ τον μήνα από την οικογένεια και άλλα 100 από το κράτος αντιστοιχούν σε 43.200 ευρώ σε 18 χρόνια, εάν το ποσό παρέμενε αμετάβλητο και δεν υπήρχε καμία απόδοση.

Επομένως, για να ξεπεράσει ο κουμπαράς τις 60.000 ευρώ, σημαντικό ρόλο παίζουν η σταδιακή αύξηση του ανώτατου ορίου και η επενδυτική/αποταμιευτική απόδοση του κεφαλαίου. Δημοσιεύματα της επομένης της εξαγγελίας περιγράφουν πράγματι τον μηχανισμό ως ειδικό επενδυτικό λογαριασμό.

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Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ, εκ των οποίων 24.652 ευρώ από το κράτος. Με απόδοση 3%, το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει τα 64.109 ευρώ και με απόδοση 5% τα 77.062 ευρώ.

Τα χρήματα δεν θα μπορούν να «σπάσουν» πριν από τα 18

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη επίδομα προς τους γονείς. Το κεφάλαιο θα είναι δεσμευμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Με άλλα λόγια, η οικογένεια δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια των ετών τα χρήματα που συγκεντρώνονται για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών.

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Ενθαρρύνει τις γεννήσεις

Η φιλοσοφία είναι διαφορετική, όταν ο νέος γίνει 18 ετών, να διαθέτει ήδη ένα πρώτο σημαντικό κεφάλαιο για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του.

Έναρξη από τον Ιανουάριο του 2027

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Το χρονοδιάγραμμα είναι πλέον συγκεκριμένο. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2027, εντάσσοντάς τον στο ευρύτερο πακέτο για το δημογραφικό και τη στήριξη των οικογενειών.

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Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές λεπτομέρειες που μένει να εξειδικευθούν νομοθετικά: Ποιος φορέας θα διαχειρίζεται τα χρήματα, πού θα επενδύεται το κεφάλαιο, ποια απόδοση θα προβλέπεται, ποιο θα είναι το φορολογικό καθεστώς, εάν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και τι θα συμβαίνει σε περίπτωση που οι γονείς διακόψουν τις καταβολές. Αυτά δεν προσδιορίζονται στην επίσημη εξαγγελία του πρωθυπουργού και επομένως δεν πρέπει ακόμη να θεωρούνται δεδομένα.

Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει το μέτρο είναι τελικά η φιλοσοφία του. Αντί το κράτος να δίνει μόνο μια άμεση οικονομική ενίσχυση στην οικογένεια, συμμετέχει μαζί της στη δημιουργία περιουσίας για το ίδιο το παιδί, με ορίζοντα 18 ετών. Ενθαρρύνει τις γεννήσεις και καλλιεργεί κουλτούρα αποταμίευσης.

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