«Δεν γίναμε σοφότεροι. Έμοιαζε με ένα αποτυχημένο reunion παλαιών συντρόφων, χωρίς να υπάρξει καμία αυτοκριτική», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς στο μπρίφινγκ για την εκδήλωση στο «Παλλάς» και την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Σχετικά με τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η συζήτηση αυτή είναι παρωχημένη. Τα ίδια συνθήματα, τα ίδια πρόσωπα, το έχουμε δει το έργο. Και μάλιστα πάλι με πρωταγωνιστή τον κ. Τσίπρα. Πάει μπροστά ο κόσμος, πάει μπροστά η κοινωνία».

Σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την «πατριωτική φορολόγηση» μεγάλων εισοδημάτων, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε ότι για την κυβέρνηση «πατριωτικές είναι μόνο οι φοροελαφρύνσεις και οι μειώσεις φόρων», κάνοντας εκτενή αναφορά στα οφέλη που θα δουν οι πολίτες από την αρχή του νέου χρόνου με την εφαρμογή των μέτρων που ψηφίστηκαν πρόσφατα ενώ παρουσίασε στοιχεία που καταρρίπτουν τον ισχυρισμό του Αλέξη Τσίπρα για καλύτερη διαβίωση των πολιτών την περίοδο της διακυβέρνησης του συγκριτικά με σήμερα.

Χατζηδάκης και Τσιάρας συναντώνται αύριο με αγρότες από την Κρήτη

Ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι «δεν πρέπει ταλαιπωρείται η κοινωνία», υπενθύμισε τις δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για εφαρμογή του νόμου σε περίπτωση που κάποιοι προσπαθήσουν να εμποδίσουν ζωτικής σημασίας λειτουργίες για το κράτος και την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι λιμάνια, αεροδρόμια, τελωνεία και σημείωσε ότι οι έντιμοι αγρότες θα λάβουν φέτος περισσότερα χρήματα. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα γίνει συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του αρμόδιου υπουργού Κώστα Τσιάρα με αγρότες από την Κρήτη.