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Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παροχή ως στρατηγικό εργαλείο για την προσέλκυση και τη διατήρηση του προσωπικού τους σε μια δύσκολη αγορά εργασίας.

Η πλειονότητα των εργαζομένων θεωρεί τα κουπόνια σίτισης ιδιαίτερα σημαντικά, ενώ οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τα φορολογικά οφέλη ως βασικό κίνητρο για την παροχή τους.

Πολλές επιχειρήσεις δηλώνουν πρόθυμες να υιοθετήσουν το μέτρο αν θεσπιστούν επιπλέον φορολογικά κίνητρα, παρά τη στασιμότητα στο αφορολόγητο όριο των έξι ευρώ εδώ και χρόνια.

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Περίπου ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα λαμβάνει σήμερα κουπόνια ή κάρτα σίτισης από τον εργοδότη του, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων χωρίς να αυξήσουν το μισθολογικό κόστος. Την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ακρίβεια στα τρόφιμα μετατρέπει τη συγκεκριμένη παροχή σε έναν ολοένα σημαντικότερο παράγοντα για τα νοικοκυριά.

Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο «Παροχή Σίτισης: Έρευνα Χρήσης και Αντιλήψεων», η οποία καταγράφει ότι τα κουπόνια σίτισης αποκτούν διπλό ρόλο: λειτουργούν ως εργαλείο ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και ταυτόχρονα ως μέσο προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού για τις επιχειρήσεις.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας στους τέσσερις εργαζόμενους λαμβάνει τη συγκεκριμένη παροχή, είτε σε σταθερή είτε σε περιστασιακή βάση, ενώ οι περισσότεροι τη λαμβάνουν για περισσότερα από τρία χρόνια. Η αποδοχή της είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους τη χαρακτηρίζουν αρκετά ή πολύ σημαντική.

Η επίδραση στο οικογενειακό εισόδημα είναι άμεση. Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους δηλώνουν ότι χάρη στα κουπόνια σίτισης μπορούν να διαθέτουν περισσότερα χρήματα για την αγορά τροφίμων, ενώ ένας στους δύο αναφέρει ότι μειώνεται το άγχος για την κάλυψη των καθημερινών διατροφικών αναγκών.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις φαίνεται να αντιμετωπίζουν πλέον την παροχή σίτισης ως στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το 67,5% εκτιμά ότι συμβάλλει στην προσέλκυση και κυρίως στη διατήρηση προσωπικού, σε μια περίοδο όπου η εύρεση εργαζομένων αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλούς κλάδους της οικονομίας.

Η στήριξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων αποτελεί τον βασικό λόγο χορήγησης της παροχής (62,5%), ακολουθούν τα φορολογικά οφέλη (54,2%) και η διατήρηση του προσωπικού (40%). Ταυτόχρονα, περισσότερες από επτά στις δέκα επιχειρήσεις (71,3%) που σήμερα δεν προσφέρουν κουπόνια σίτισης δηλώνουν ότι θα επανεξέταζαν τη στάση τους εάν θεσπίζονταν επιπλέον φορολογικά κίνητρα.

Η έρευνα αναδεικνύει και ένα ακόμη στοιχείο που τροφοδοτεί τη συζήτηση για πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο των εταιρικών παροχών, το ημερήσιο αφορολόγητο όριο της παροχής σίτισης παραμένει στα 6 ευρώ εδώ και 22 χρόνια, παρά τις μεγάλες αυξήσεις στο κόστος ζωής και ιδιαίτερα στις τιμές των τροφίμων.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα κουπόνια σίτισης δεν αποτελούν πλέον μια περιθωριακή εταιρική παροχή. Για τους εργαζόμενους λειτουργούν ως έμμεση οικονομική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ για τις επιχειρήσεις εξελίσσονται σε εργαλείο ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας, όπου η διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.