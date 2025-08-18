Ένα νέο κύμα χρηματοδοτικών εργαλείων βρίσκεται προ των πυλών για να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιδοτήσεις για λογισμικό, πλατφόρμες, ηλεκτρονικά καταστήματα, λύσεις cloud και αυτοματισμούς. Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογία. Χρηματοδότηση μέσω leasing και εγγυημένων δανείων. Όλα ενταγμένα σε ένα ευρύτερο σχέδιο για να αποκτήσει η ελληνική αγορά ψηφιακή ταυτότητα και ανθεκτικότητα.

Η νέα “ψηφιακή τάξη” καταναλωτών, χρηστών και επαγγελματιών, που αγοράζει και πουλάει προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με σύγχρονη, online προσέγγιση, είναι ήδη εδώ! Το ελληνικό διαδίκτυο δεν είναι απλώς παρόν στην καθημερινότητά μας, είναι πλέον μια αγορά εκατομμυρίων ευρώ που αναπτύσσεται αθόρυβα, αλλά σταθερά.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν κάτι πιο βαθύ από απλούς αριθμούς:

Το 86,9% των ελληνικών νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι.

Το 86,3% όσων το χρησιμοποιούν είναι πολίτες ηλικίας 16–74 ετών.

Το 95,6% από αυτούς που του χρησιμοποιούν, το κάνουν σε καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή βάση.

Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις; Όποιος δεν υπάρχει online, είναι απλώς αόρατος! Η “βιτρίνα” έχει μετακομίσει οριστικά στις οθόνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθούν νέα προγράμματα χρηματοδότησης ή θα “τρέξουν” νέοι κύκλοι χρηματοδότησης σε ήδη επιτυχημένα, με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιδοτήσεις για απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικού, φορολογικές απαλλαγές, επιδότηση για λύσεις leasing, επιδότηση μισθολογικού κόστους, κάλυψη επιτοκίου (εγγύηση Δημοσίου), θα συνθέσουν την “εργαλειοθήκη” των προγραμμάτων αυτών.

“Έκρηξη” στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Οι 6 στους 10 καταναλωτές, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, πραγματοποιούν online αγορές. Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες είναι:

Ένδυση/υπόδηση

Παραγγελίες φαγητού

Εισιτήρια/ταξίδια, είδη προσωπικής φροντίδας, τεχνολογία

Τι σημαίνει αυτό για νέους επιχειρηματίες; Η αγορά είναι ώριμη για εικονικά καταστήματα, niche προϊόντα, γρήγορα logistics, αλλά και συνδρομητικά μοντέλα (subscriptions) που μέχρι πρότινος φάνταζαν ξένα στην Ελλάδα.

Δημόσιος τομέας = Ψηφιακή πύλη

Το 66,3% των πολιτών χρησιμοποιεί online δημόσιες υπηρεσίες. Οι Έλληνες πλέον:

Υποβάλλουν αιτήσεις και ενστάσεις online

Συμμετέχουν σε διαδικασίες ψηφιακά (φορολογία, επιδόματα κ.λπ.)

Οι ψηφιακές ευκαιρίες που διαμορφώνονται είναι τεράστιες για όλους τους κλάδους, πολλές καινοτόμες startups που προσφέρουν εργαλεία εξυπηρέτησης πολιτών, e-συμβουλευτική, διαχείριση αιτήσεων, αυτοματισμούς για ελεύθερους επαγγελματίες, δοκιμάζουν τις αντοχές και τις ικανότητες τους με μεγάλες προοπτικές.

Εκπαίδευση, υγεία, πολιτική: Όλα online!

Η έρευνα της Στατιστικής Αρχής έδειξε ότι το 26,2% όσων ρωτήθηκαν επέλεξε την ηλεκτρονική μάθηση (courses, e-learning), το 88,4% διαβάζει ειδήσεις online, το 11,8% ψάχνει για θέματα υγείας, το 8,8% εκφράζει πολιτική άποψη και το 6,5% συμμετέχει σε δημόσιες διαβουλεύσεις.

Πίσω από τα ποσοστά και τους αριθμούς, βλέπουμε μια Ελλάδα που έχει πια ένα ώριμο κοινό με ψηφιακές συνήθειες, πρόθυμους καταναλωτές για online λύσεις, κράτος που ενισχύει την ψηφιακή καθημερινότητα. Μιλώντας με όρους ανταγωνισμού, το ερώτημα δεν είναι πότε να μπεις στην online πραγματικότητα. Είναι αν θα προλάβεις να μιλήσεις στη «γλώσσα της οθόνης» πριν το κάνουν οι άλλοι!

