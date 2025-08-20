Καλοκαιρινές “εστίες” φοροδιαφυγής εντόπισε η ΑΑΔΕ σε νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, από τη Σαντορίνη και την Τήνο μέχρι την Κρήτη και τη Ρόδο. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, αλλά φέτος οι έλεγχοι είναι πιο στοχευμένοι και αυστηροί.

Με 48ωρα λουκέτα και διασταυρώσεις στοιχείων, η ΑΑΔΕ στέλνει μήνυμα ότι το καλοκαίρι δεν είναι περίοδος… ασυλίας για κανέναν.

Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ουζερί), χώρους αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες όπως μανικιούρ – πεντικιούρ και μίσθωση εξοπλισμού παραλίας (ομπρέλες, καθίσματα).

Κοινός παρονομαστής; Η μη έκδοση αποδείξεων. Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης καο της επιβολής προστίμων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τος επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει – με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα – αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

Οι εντατικοί έλεγχοι συνεχίζονται πανελλαδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά – προς όφελος τόσο των συνεπών επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών.